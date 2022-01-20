Трюдо продовжив в Україні військово-тренувальну місію Канади

Канадську військову тренувальну місію в Україні UNIFIER слід продовжити.﻿ Про це йдеться у мандаті, переданому прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо міністру оборони Аніті Ананд, повідомляє Укрінформ.

“Закликаю Вас досягти результату для канадців, виконавши таке зобов’язання: упевнитися, що Канада вносить суттєвий внесок до діяльності НАТО, в тому числі продовживши операцію REASSURANCE у Східній Європі та беручи регулярну участь у повітряних та морських патрульних операціях, а також розширивши підтримку Канадою України через операцію UNIFIER ”, - зазначається у документі.

Трюдо також закликав главу оборонного відомства створити новий Центр передового досвіду НАТО з питань клімату та безпеки, аби “Канада та її союзники були готові реагувати на пов’язані із кліматом загрози та невідкладні ситуації”.

У рамках операції UNIFIER в Канаді перебуває близько 200 канадських військових. Вони знаходяться на різних локаціях у центральній та західній Україні, а штаб-квартира - у Яворові. Мандат чинної місії UNIFIER збігає за кілька місяців. Якщо до того часу його не буде продовжено - канадські військові покинуть територію України.