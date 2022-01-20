Есмінець США вторгся у територіальні води Китаю

Міністерство оборони КНР заявило, що есмінець США незаконно увійшов до територіальних вод Китаю біля архіпелагу Сіша (Парасельські острови). Як йдеться в опублікованій у четвер заяві офіційного представника Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю (НОАК) Тянь Цзюньлі, Пекін закликав Вашингтон негайно припинити подібні провокаційні дії у Південно-Китайському морі, повідомляє ТАСС.

"20 січня американський ракетний есмінець Benfold ["Бенфолд"] без отримання відповідного дозволу уряду Китаю незаконно увійшов до територіальних вод біля архіпелагу Сіша" , - сказано у заяві.

За словами Тянь Цзюньлі, морські та повітряні сили НВАК супроводжували та вели спостереження за американським кораблем, а також зробили йому попередження про необхідність покинути акваторію. Він зазначив, що "дії американської сторони є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Китаю" .

"Факти вкотре доводять, що США неухильно є виробником ризиків у сфері безпеки у Південно-Китайському морі, а також найбільшим порушником миру та стабільності у Південно-Китайському морі" , - продовжив Тянь Цзюньлі.

"Ми вимагаємо, щоб американська сторона негайно припинила подібні провокаційні дії" , - зазначив він.

Офіційний представник також зазначив, що сили, що розташовані в цьому районі, постійно вживають заходів і роблять усі необхідні кроки, щоб твердо захищати державний суверенітет і безпеку батьківщини, а також рішуче відстоювати мир і безпеку в регіоні.

Протягом багатьох років у Південно-Китайському морі зберігається напруженість через претензії низки країн регіону на архіпелаг Спратлі й Парасельські острови, що знаходяться по сусідству з ним. Крім стратегічного розташування на перехресті морських маршрутів Індійського та Тихого океанів цінність островів визначається також і тим, що на їхньому шельфі, згідно з експертними оцінками, зосереджено значні запаси нафти та мінеральної сировини. Хоча основними фігурантами суперечки про належність цих територій виступають В'єтнам і Китай, про часткові або повні претензії на острови та води, що їх оточують, також заявляють Бруней, Малайзія, Тайвань і Філіппіни.