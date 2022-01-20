АвтоКрАЗ відновив постачання вантажівок для української армії
Після тривалої перерви, викликаної банкрутством підприємства, найбільший український виробник АвтоКрАЗ почав відвантаження техніки для потреб української армії, повідомляє Autoconsulting.
Першим, у січні 2022 року, Збройним Силам України було відправлено шасі КрАЗ-63221 6х6, призначене для подальшого монтажу на нього спеціального армійського обладнання. Це перша машина, поставлена АвтоКрАЗом для потреб ЗСУ після тривалої перерви.
Крім того, підприємство отримало замовлення і на комунальну техніку. Зокрема, від Департаменту будівництва Полтавської ОДА на суму в 14,8 млн грн - до середини березня АвтоКрАЗ повинен поставити в Горішні Плавні, Зіньків, Опішню, Решетилівку і Семенівку по одній комбінованій дорожній машині на базі самоскида КрАЗ-5401С2.
Після провалених у 2021 році замовлень Міністерства оборони для Збройних Сил України, АвтоКрАЗ нещодавно заявив про великий портфель замовлень на 2022 рік у кількості 1000 вантажівок. У нього також входять вантажні автомобілі, замовлені Департаментом оборони США в рамках трирічного контракту.
Через збільшення обсягів виробництва Кременчуцький автомобільний завод навіть почав набирати персонал і готовий платити їм зарплату по 15-25 тисяч гривень. Нинішнім співробітникам також обіцяють підняти зарплату вже з січня.
Цікаво, що колишній власник АвтоКрАЗу, мільярдер Костянтин Жеваго, що знаходиться в розшуку, через суд намагається стягнути з підприємства борги на 6 млрд грн.