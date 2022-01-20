Мінкультури розсилає брошури з інструкціями на випадок НС та війни

Міністерство культури та інформаційної політики розсилає по київських підприємствах інструкції "Як діяти у разі надзвичайної ситуації та війни". Скріни брошури активно розповсюджуються в Мережі, повідомляє Вести.

На 14 сторінках українцям докладно пояснюють, як діяти в тій чи тій ситуації, пов'язаній із загрозою життю.

На першій сторінці автори брошури запевняють, що українська армія повністю готова до відсічі агресії.

"Нинішній стан ЗСУ дозволяє ефективно стримувати агресора, робити внесок у забезпечення всеосяжної оборони держави, запобігати кризовим ситуаціям, а також брати активну участь у міжнародних миротворчих операціях. При цьому структура ЗСУ, система управління, комплектування, мобілізації та територіальної оборони здатні забезпечити швидке приведення армії в повну бойову готовність для гідної відсічі агресору" , - йдеться у тексті.

У Мінкульті радять деякі питання продумати заздалегідь, щоб обладнати своє житло на випадок надзвичайної ситуації та захистити себе та близьких:

по можливості дізнайтеся, де знаходяться найближчі укриття та перевірте стан підвального приміщення;

перевірте наявність аварійного виходу;

зробіть запаси питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання;

перевірте наявність в аптечці засобів надання першої медичної допомоги та продумайте, які ліки можуть знадобитися протягом тривалого часу;

підготуйте засоби пожежогасіння; подбайте про альтернативні засоби освітлення приміщення на випадок відключення енергопостачання (ліхтарики, свічки);

підготуйте засоби для приготування їжі за відсутності газу та електропостачання;

зберіть найнеобхідніші речі та документи на випадок термінової евакуації або переходу до сховищ;

подбайте про справний стан приватного транспорту та запас палива для своєчасної евакуації з небезпечного району;

У холодний час подумайте про альтернативний обігрів будинку на випадок відключення централізованого опалення.

Автори брошури також радять, як діяти, якщо ви опинилися в зоні бойових дій або потрапили у надзвичайну ситуацію за участю озброєних людей:

не повідомляти про свої майбутні дії та плани малознайомим людям, а також знайомим із ненадійною репутацією;

завжди носити із собою документ, що засвідчує особу. Гроші та документи тримайте у різних місцях – так у вас буде більше шансів їх вберегти;

тримати у себе записи про групу крові (свою та близьких родичів) та інформацію про можливі проблеми зі здоров'ям (наприклад, алергію на медичні препарати, хронічні захворювання);

дізнатися, де розташовані сховища та укриття, близькі до вашого будинку, роботи та місць, які ви часто відвідуєте;

намагатися якнайменше перебувати поза житлом та роботою, зменшіть кількість поїздок без важливої причини, уникайте місць скупчення людей;

при виході з приміщень дотримуватись правил правої руки і пропускайте вперед нужденних – це допоможе уникнути тисняви;

не втручатися у суперечки з незнайомими людьми – це допоможе уникнути можливих провокацій;

у разі надходження інформації офіційними каналами державних органів влади про можливу небезпеку передавати її іншим людям: родичам, сусідам, колегам;

з появою озброєних людей, військової техніки, заворушень за можливості негайно залишати небезпечний район;

уникати колон техніки та не стояти поблизу військових машин;

інформувати органи правопорядку, місцеві органи, військових про людей, які здійснюють протиправні та провокаційні дії;

при попаданні в район обстрілу ховатися у найближчому сховищі або укритті та не виходити деякий час після закінчення обстрілу;

якщо таких сховищ поблизу немає, використовувати нерівності рельєфу (наприклад, канави, окопи, вирви від вибухів);

у разі раптового обстрілу та відсутності поблизу сховищ лягти на землю головою у бік, протилежний вибухам, і прикрити голову руками чи речами;

якщо поруч поранено людину, надати першу допомогу та викликати швидку, представників ДСНС України, органів правопорядку, за необхідності – військових;

якщо ви стали свідком поранення чи смерті людей, а також протиправних дій (наприклад, арешт, викрадення, побиття) – зберегти якнайбільше інформації про обставини події.

У Мінкульті не радять у жодному разі:

наближатися до вікон, якщо почуєте постріли;

спостерігати за перебігом бойових дій, стояти чи перебігати під обстрілом;

сперечатися з озброєними людьми, фотографувати та робити записи у їх присутності;

демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;

підбирати кинуту зброю та боєприпаси;

доторкатися до вибухонебезпечних та підозрілих предметів, намагатися розібрати їх або перенести в інше місце ― натомість негайно повідомте про їхнє розташування територіальними органами ДСНС та Національної поліції;

носити армійську форму або камуфльований одяг - краще одягати одяг темного кольору, що не привертає уваги, і уникайте будь-яких символів, адже вони можуть спричинити неадекватну реакцію.

У брошурі також детально описано, що потрібно зібрати в "тривожну валізку":

паспорт та копії всіх необхідних документів (свідоцтво про народження, військовий квиток, документ про освіту, трудову книжку або пенсійне посвідчення, документи на власність);

гроші (готівка та банківські картки);

зарядні пристрої для мобільних телефонів;

радіоприймач, ліхтарик, сигнальні пристрої, компас, годинник, компактний набір інструментів (мультитул), ніж, пакети для сміття, блокнот, олівець, нитки, голки, сірники, запальнички;

теплий одяг (якщо є така можливість, підготуйте також термоковдру), спідню білизну, надійне зручне взуття;

гігієнічні засоби;

аптечку, включаючи щоденно медичні препарати, а також рецепти на медикаменти;

посуд, у якому зможете приготувати, розігріти та зберігати їжу;

воду та продукти на 3 доби, які довго зберігаються і не потребують додаткового приготування.

Повністю брошуру можна переглянути за посиланням.