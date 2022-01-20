Що очікується на валютному ринку у четвер

У середу чергова спроба зростання безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку захлинулась на рівні 28,445 гривень на купівлі та 28,47 гривень на продажу. Щоправда, для цього Національному банку довелося продовжити інтервенції щодо продажу валюти.

У першій половині дня він продавав долари за методом «вибору кращої ціни» (закриваючи найдорожчі заявки від покупців) – і досяг результату. Після обіду, попри спроби спекулянтів розгойдати ринок, котирування пішли вниз. До речі, зниження продовжилося і після закінчення активної фази торгів (варто відзначити, що останніми днями в режимі ТОМ проводиться дедалі більше угод). Сьогодні ключова подія дня – засідання Правління НБУ з питань монетарної політики. Вирішуватиметься питання про зміну облікової ставки регулятора. Аналітики розходяться в думках, на 0,5 або 1% підвищить облікову ставку Нацбанк, але всі єдині на думці, що в поточній ситуації без підвищення стримати інфляцію не вийде.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 28,27/28,35 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар в оптових обмінниках Києва в середу за підсумками дня подешевшав на 3-4 копійки. Вранці його продавали за 28,40-28,42 гривень; на початок обідньої перерви «американець» подорожчав на 10 копійок – до 28,50-28,52 гривень, а вже о 17:00 – подешевшав до 28,37-28,38 гривень. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 28,35-28,38 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Сьогодні є непоганий шанс, що надвечір долар подешевшає ще сильніше.

Євро на ринку FOREX у середу піднявся з позначки 1,1318 до 1,1355 долара, коригуючись після кількох днів падіння. Сьогодні вранці бачимо чергову спробу євро зрости: він зміг просунутися до 1,1363 долара, вище пробитися поки що не виходить. Готівковий євро вчора динамічно змінював свою ціну. Вранці оптові обмінні пункти столиці продавали євро за 32,17-32,20 гривень; на обід євровалюта подорожчала до 32,25 гривень, а до 17:00 цінник повернувся до 32,18-32,20 гривень. Зростання на FOREX компенсувало деяке зниження готівкового долара, внаслідок чого ціна євро залишилася на колишньому рівні. Сьогодні вранці його знову почнуть продавати 32,15-32,20 гривень. Далі все більше залежатиме від ситуації на українському валютному ринку, ніж від розвитку подій на FOREX. Якщо готівковий долар продовжуватиме дешевшати, він обов'язково потягне за собою вниз євро.

Російський рубль у середу вранці виріс до 75,80 за долар, відреагувавши таким чином на новину про намічені на завтра переговори російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Надвечір рубль знову впав до 76,60 за долар. Вранці четверга рубль торгується у діапазоні 76,00-76,20 за долар. Готівковий рубль у столиці вчора знову продавали по 3,68-3,70 гривні за 10 рублів. Сьогодні збережеться така сама ціна на російську валюту.