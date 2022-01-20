Через глобальне потепління тигрові акули мігрують на північ

Вчені зафіксували найвищу температуру води в океані за останні 10 років, що спонукало акул мігрувати на 14 днів раніше до північно-східного узбережжя США, повідомляє Сьогодні.

Тепер вони наважуються заходити до незахищених районів, де можуть стати об'єктом комерційного промислу, фото The Science Times.

Отже, ареал проживання тигрових акул розширився: Північний Схід США історично вважався занадто холодним для тигрових акул, але тепер він потеплішав.

Міграція тигрових акул на північ може мати серйозні екологічні наслідки з огляду на те, що тигрові акули є вищими хижаками.

Це може призвести до дисбалансу в екосистемі та більш частих зіткнень між акулами та людьми.