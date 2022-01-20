Німеччина "перевзулась" у питанні "Північного потоку-2" - політолог

Німецький політолог Олександр Рар заявив в інтерв'ю, що глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у ході переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві визнала зацікавленість у російському газі, повідомляє Газета.ru.

На його думку, до цього позиція політика була "ідеологізованою" щодо Росії, вона "хотіла зробити з "Північного потоку-2" руїну на дні Балтійського моря" . Проте тепер, зазначає політолог, Бербок не суперечитиме новому канцлеру ФРН Олафу Шольцу, який налаштований на більш конструктивний діалог із Росією.

"Візит Бербок до Росії показав зовсім інше. Вона не заявила, що "Північного потоку-2" не буде, навпаки, вона повернулася на 180 градусів, вона переобулася", - підкреслив Рар.

Політолог зазначив, що Бербок сказала, що Німеччині "як і на багато років уперед потрібен буде газ із Росії" і що країна хоче надійного постачання газу.

На думку Рара, у разі успішності діалогу між Німеччиною та Росією знову виникне потрібна довіра, що призведе до розрядки у відносинах між Росією та Європою.