Гейтс прогнозує пандемії, страшніші за COVID

Засновник Microsoft Білл Гейтс попередив про майбутні пандемії, які можуть бути страшнішими за коронавірус. Мільярдер також звернувся до урядів із закликом наперед виділяти кошти на боротьбу з наступною пандемією, повідомляє Корреспондент.

Він вважає, що в майбутньому, попри високу заразність COVID-штамів Дельта та Омікрон, є ймовірність появи ще серйознішого патогену, що викликає більш високий рівень смертності.

"Витратити мільярди, щоб не допустити економічної шкоди на трильйони і врятувати десятки мільярдів життів - досить хороша страховка" , - вважає Гейтс.

На його думку, зараз уся відповідальність за вирішення проблеми нерівного доступу до вакцин покладена на філантропів та уряди багатих країн.

Розвиток інновацій для підготовки до наступної пандемії прискорить роботу над вирішенням (у вигляді нових вакцин) проблем із наявними хворобами: від ВІЛ до туберкульозу та малярії.