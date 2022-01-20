Інвестиції в електромобілі принесли Ford прибуток $8 млрд

Ford готується опублікувати свій фінансовий звіт за четвертий квартал 2021 року і напередодні цієї події оприлюднив деякі цікаві цифри. Так, американська компанія заявила, що отримала прибуток у розмірі 8,2 мільярда доларів від своїх інвестицій в Rivian, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Ford інвестував понад 800 мільйонів доларів у Rivian і володіє 12-відсотковою часткою в стартапі з виробництва електромобілів. Поточна ринкова капіталізація Rivian становить менше ніж 66 мільярдів доларів, а її акції торгуються по 73,16 долара за штуку. Пік вартості компанії припав на середину листопада, коли ціна акцій злетіла до 179,47 долара.

Виконавчий директор Ford Джим Фарлі сказав, що автовиробник задоволений своїми інвестиціями в Rivian, і додав, що компанія рекласифікує частину отриманого негрошового прибутку від Rivian в розмірі 900 мільйонів доларів в інші прибуткові статті.

Цікаво, що на місці Форда зараз міг би бути концерн General Motors. Виконавчий директор Rivian згадував, що ще у 2018 році вів переговори з президентом GM про великі інвестиції в тоді ще молодий стартап. Однак умови угоди з боку Ford виявилися більш привабливими.