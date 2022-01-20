Знайдено простий спосіб, як знімати стрес

Нещодавно представники науки завершили тривале дослідження, щоб з'ясувати, які фактори допомагають зняти стреси та продовжити життя, повідомляє Men's Life.

Група експертів із США провела масштабне дослідження, яке тривало дванадцять років. У результаті експерименту вдалося встановити, що з ефективного зняття стресу слід щодня читати літературу близько 200 хвилин.

Якщо читати книжки щодня всього по 30 хвилин, можна поліпшити емоційне самопочуття і знизити ризик появи низки захворювань.

На думку вчених, таке проведення часу на 40% зменшує ризик розвитку інфаркту, а також інсульту. Ефект ще більше посилиться, якщо читати на свіжому повітрі. Тоді ризик знизиться на 68%. Книги діють на людей сильніше, ніж звичайні прогулянки на свіжому повітрі.

Також регулярне читання зменшує ймовірність появи старечого недоумства. Для людей, які страждають на безсоння, особливо корисні читати паперові книги. Вони допомагають швидше заснути та виспатися.

Попри популярності електронних «читалок», паперові видання залишаються все ж таки в пошані. Багатьом людям набагато приємніше психологічно тримати в руках та читати саме паперову книгу.

Варто зазначити, що література допомагає розвивати фантазію, відволікає від негативних думок і, звичайно, покращує грамотність, зокрема словниковий запас.