У Криму готують апеляцію на рішення про передачу скіфського золота

Апеляція на рішення апеляційного суду Амстердама щодо передачі колекції скіфського золота Україні буде подана до 26 січня, скарга готується, повідомив директор кримського Центрального музею Тавриди Андрій Мальгін, повідомляє РИА Новости.

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня минулого року ухвалив, що колекція скіфського золота має бути передана Україні, рішення може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Кримські музеї виступили за оскарження цього рішення, допоки касація не подана.

"За моєю інформацією, все встигнемо. Подамо до 26 січня. Скарга готується" , - сказав Мальгін.

Колекцію скіфського золота з чотирьох кримських музеїв, близько 2 тисяч артефактів, було вивезено на виставку до музею Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року. У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні Україні, ні Криму до вирішення компетентного судді чи угоди між сторонами.