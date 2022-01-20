Зеленський закликав США ввести санкції проти РФ уже зараз

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами наголосив на необхідності терміново ввести санкції проти Росії. Оскільки після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.﻿ Про це, із посиланням на американські ЗМІ, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Президент (України - ред.) ясно дав зрозуміти: санкції проти "Північного потоку-2" мають бути запроваджені зараз. Адже будь-які ймовірні санкції щодо "Північного потоку-2" або інші обмеження будуть марними" , - ідеться у виданні.

Зазначено, що Зеленський подякував семи сенаторам, які здійснили візит в Україну, за їхню двопартійну підтримку, але заявив, що справжнє стримування означатиме запровадження негайних санкцій, щоб дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що "зі США не можна жартувати" .

За словами президента, санкції, введені після подальшої ескалації, у кращому разі - нейтральні, а в гіршому - фактично "підбадьорюють Путіна" .