Таїланд відмінить карантин для щеплених від COVID-19

У Таїланді з 1 лютого знову запустять програму Test&Go для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тепер в осіб, вакцинованих від COVID-19, братимуть тест на коронавірус після прибуття до Таїланду, а потім ще один – через п'ять днів. Ті, хто прибуває в країну, також мають надати інформацію про заплановане місцезнаходження.

Цю програму скасували близько місяця тому через швидке поширення штаму "Омікрон" та суперечливих даних про ефективність вакцин проти нього.

Цей крок націлений на підтримку туристичного сектору країни, який постраждав під час пандемії.

Влада країни також прийняла рішення дозволити ресторанам продавати алкоголь до 23:00, раніше діяла заборона на продаж після 21:00. Бари та нічні клуби залишаються закритими.

За час пандемії в Таїланді зафіксували 2,35 млн випадків коронавірусу, майже 22 тис. людей померли після зараження COVID-19.