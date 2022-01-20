В Україні розпочався новий спалах коронавірусу – Ляшко

В Україні розпочався новий спалах коронавірусу.﻿ Про це, посилаючись на брифінг голови МОЗ Віктора Ляшка, повідомляє Новое время.

"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це свідчить, що в Україні почався спалах. Епіцентр спалаху – західна Україна" , - сказав він.

За словами Ляшка, найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.

"Наприкінці грудня та на початку січня у нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків" , – резюмував міністр.

Ляшко також наголосив, що цього разу хвиля захворюваності відрізнятиметься від попередніх.

З початку тижня в Україні зафіксовано стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Минулої доби виявили 18 479 нових випадків зараження, днем раніше цей показник був на рівні 12 815.