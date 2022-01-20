В Україні розпочався новий спалах коронавірусу – Ляшко
В Україні розпочався новий спалах коронавірусу. Про це, посилаючись на брифінг голови МОЗ Віктора Ляшка, повідомляє Новое время.
"В Україні за вчора вже зафіксовано 18 479 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це свідчить, що в Україні почався спалах. Епіцентр спалаху – західна Україна", - сказав він.
За словами Ляшка, найскладніша епідситуація – в Івано-Франківській області. Негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.
"Наприкінці грудня та на початку січня у нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків", – резюмував міністр.
Ляшко також наголосив, що цього разу хвиля захворюваності відрізнятиметься від попередніх.
З початку тижня в Україні зафіксовано стрімке зростання захворюваності на коронавірус. Минулої доби виявили 18 479 нових випадків зараження, днем раніше цей показник був на рівні 12 815.