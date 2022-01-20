Прогноз магнітних бур на лютий: найнебезпечніші дні місяця
Фахівці сонячних лабораторій щодня спостерігають за обстановкою на Сонці. Деякі дні відзначаються підвищеною сонячною активністю. У такі дні на Землі фіксують магнітні бурі - небезпечні періоди, коли багато людей відчувають погіршення самопочуття, повідомляє УНІАН.
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Магнітні бурі в лютому 2022 року
Сильна магнітна буря очікується на початку лютого. 4 лютого буде магнітна буря потужністю 5 балів. Наступна підвищена сонячна активність прогнозується з 10 по 12 лютого і досягне середньої сили. Прогноз на такий період неточний і може помінятися з часом.
Магнітна буря: вплив на здоров'я
Магнітні бурі найсильніше впливають на літніх, вагітних, метеочутливих людей, а також власників хронічних хвороб. Під час магнітної бурі можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та м'язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння, загострення хронічних захворювань.
Щоб магнітні бурі не сильно дошкуляли вас, в небезпечні дні потрібно дотримуватися деяких правил.
- Відмовтеся від жирної, гострої і смаженої їжі. Їжте більше овочів і риби.
- Частіше гуляйте пішки на свіжому повітрі.
- Відмовтеся від алкоголю, сигарет, кави та енергетиків. Замініть їх зеленим чаєм.
- Приймайте контрастний душ перед сном.
- Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час.