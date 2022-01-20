Прогноз магнітних бур на лютий: найнебезпечніші дні місяця

Фахівці сонячних лабораторій щодня спостерігають за обстановкою на Сонці. Деякі дні відзначаються підвищеною сонячною активністю. У такі дні на Землі фіксують магнітні бурі - небезпечні періоди, коли багато людей відчувають погіршення самопочуття, повідомляє УНІАН.

Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

Магнітні бурі в лютому 2022 року

Прогноз магнітних бур на лютий / фото tesis.lebedev.ru

Сильна магнітна буря очікується на початку лютого. 4 лютого буде магнітна буря потужністю 5 балів. Наступна підвищена сонячна активність прогнозується з 10 по 12 лютого і досягне середньої сили. Прогноз на такий період неточний і може помінятися з часом.

Магнітна буря: вплив на здоров'я

Магнітні бурі найсильніше впливають на літніх, вагітних, метеочутливих людей, а також власників хронічних хвороб. Під час магнітної бурі можуть виникати такі симптоми: головний біль, запаморочення, нудота, біль у спині та м'язах, підвищений артеріальний тиск, слабкість, безсоння, загострення хронічних захворювань.

Щоб магнітні бурі не сильно дошкуляли вас, в небезпечні дні потрібно дотримуватися деяких правил.