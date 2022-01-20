МОЗ назвав першу область-кандидата на локдаун

В Україну повертається "червона" зона карантину. Під загрозою введення локдауна Івано-Франківська область.﻿ Про це, посилаючись на брифінг голови МОЗ України Віктора Ляшка, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Він пояснив, що в області, зокрема, критичні рівень госпіталізацій та динаміка рівня госпіталізацій.

"Міністерство охорони здоров'я вже направило подання про розгляд на державній комісії ТЕБ та НС "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Область уже перевищує три індикаторні показники визначені в постанові про адаптивний карантин" , - повідомив Ляшко.

Обмеження "червоної" зони

Як нагадав голова МОЗ, "червоний" рівень епідемічної небезпеки - це робота закладів громадського харчування тільки для вакцинованих або з результатами тесту, що зроблений за 72 години.

Те ж саме стосується: