Влада має бути готовою до будь-якого сценарію - Єрмак про загрозу вторгнення

Українська влада робить усе необхідне, щоб наша держава та Збройні Сили були готовими до будь-якого сценарію розвитку подій. Про це заявив﻿ керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками українських ЗМІ.

«Ми здійснюємо всі необхідні заходи, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій. Але при цьому зберігаємо холодну голову, щоб мінімізувати ризики для людей. Паніка ще нікому не була добрим другом. Збереження виваженої позиції необхідне, щоб об’єктивно оцінювати ситуацію й домагатися того, що відповідає нашим інтересам» , – сказав він.

Андрій Єрмак наголосив: українські служби разом з міжнародними партнерами пильно стежать за станом справ біля кордонів України, а влада має повну та об’єктивну інформацію щодо ситуації.

Керівник Офісу Президента зазначив, що в питанні захисту суверенітету й територіальної цілісності Україна не залишається на самоті, адже владі вдалося акумулювати підтримку як з боку європейських країн, так і з боку США.

Він звернув увагу на кількість візитів представників іноземних держав до України, які відбулися останнім часом.

Зокрема, Андрій Єрмак розповів про візит Державного секретаря США.

«Ми ще раз отримали запевнення, що жодних питань, нічого, що стосується України, не буде без участі України. Це стосується і наших перспектив участі в Альянсі, і загальноєвропейської безпеки» , – наголосив керівник Офісу Президента.

Також під час зустрічі з журналістами обговорювався візит політичних радників канцлера Німеччини та Президента Франції.