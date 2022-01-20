Декілька корисних порад, як вибрати стиглий та соковитий помело

Під час зимового періоду поряд з мандаринами, апельсинами та грейпфрутами можна зустріти такий екзотичний фрукт як помело. В ньому немає гіркоти або кислоти, що властиво багатьом цитрусовим. Але є природний солод та насичений смак. Але щоб придбати дійсно якісний фрукт, потрібно знати декілька його особливостей, повідомляє Обозреватель.

Поради, які допоможуть обрати стиглий та свіже помело опубліковані на сторінці kuhnyatv_official в Instagram.

Як вибрати стиглий і соковите помело:

1. Якщо плід стиглий – він повинен бути досить твердим. Якщо шкірка легко продавлюється пальцем – фрукт перезрів і скоріше за все вже почав псуватися.

2. Чим більший плід за розмірами – тим м'якуш соковитіша. Форма може бути грушеподібною – це 1,5 кг. Якщо ж вона кругла – не менше 1 кг.

Як росте плід помело

3. У якісного плоду шкірка гладка, рівномірна, без пошкоджень. На поверхні не повинно бути вм'ятин і цяток бордового кольору. Забарвлення може бути темно-зеленим – від цього смакові якості не втрачаються.

Про те, скільки калорій містить помело і в чому користь такого фрукту розповіла відома українська дієтологиня Світлана Фус на своїй сторінці у Facebook.

З усіх цитрусових фруктів помело є найбільшим. Відрізняється сухістю м'якоті та тонким солодкуватим присмаком.

Якісний помело в розрізаному вигляді

Експертка зазначає, що такий фрукт варто включити у раціон саме взимку.

Це найбільший з цитрусових фрукт. Він солодший і менш кислий ніж грейпфрут. М'якоть помело більш суха, ніж у інших цитрусових. У Китаї є традиція дарувати плід один одному напередодні Нового року. Його продають у плівці, обтягнутій сіткою – це захищає продукт від пошкоджень і так він довше зберігається.

Як і інші цитрусові помело містить: вітамін С, вітаміни B1, B2, бета-каротин, кальцій.

Цей маловідомий фрукт є цінним джерелом біофлавоноїдів – антиоксидантів. Рекомендується людям при атеросклерозі, з ослабленим імунітетом і проблемами шкіри. Його дуже корисно вживати для профілактики грипу та інших ГРВІ, бо крім вітаміну С, він містить фруктові кислоти та ефірні олії, які є природними фітонцидами.

Дорослим рекомендується з'їдати не більше 100 г цитруса в день.