В Україні оголошено штормове попередження
Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильний вітер в Україні сьогодні, 20 січня.
Про це йдеться в повідомленні ДСНС.
"20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини", — кажуть рятувальники.
Оголошено І рівень небезпеки, "жовтий".
"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додають у Службі порятунку.
Крім того, 20 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей є значний ризик сходу лавин (ІІІ рівень небезпеки).