В Україні оголошено штормове попередження

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильний вітер в Україні сьогодні, 20 січня.

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Про це йдеться в повідомленні ДСНС﻿.

"20 січня вранці та вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вдень у Карпатах та на Закарпатті значний сніг, хуртовини" , — кажуть рятувальники.

Оголошено І рівень небезпеки, "жовтий".

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць" , - додають у Службі порятунку.

Крім того, 20 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей є значний ризик сходу лавин (ІІІ рівень небезпеки).