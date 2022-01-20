В Україні стартував продаж оновленого Mercedes CLS

В офіційній дилерській мережі Mercedes-Benz в Україні стартував продаж нового спортседана CLS. Новинка доступна в шести модифікаціях – трьох дизельних та трьох бензинових, повідомляє Обозреватель.

Оновлений CLS виділяється іншим облицюванням радіатора та переднім бампером з додатковим спойлером. Ажурні легкосплавні диски та нова синя металізована емаль підкреслюють елегантний вигляд моделі та її спортивний характер. Ззаду з'явилася нова світлотехніка, а бампер прикрасила витончена хромована накладка.

В офіційній дилерській мережі Mercedes-Benz в Україні стартував продаж нового спортседана CLS. Джерело: mercedes-benz.ua

Оновлений CLS отримав нове кермо з двома сенсорними панелями та датчиками дотику. Інформаційно-розважальна система MBUX набула розширеного функціонала. У стандартній комплектації CLS має два великі дисплеї діагоналлю 10,25 дюйма (26 см), які розміщені під загальним екраном. Як опція можна замовити збільшені дисплеї діагоналлю 12,3 дюйма (31,2 см). Для моделі пропонується широкий асортимент кольорів та матеріалів обробки. Крім того, можна замовити персоналізовані варіанти оформлення інтер'єру.

У стандартній комплектації CLS має два великі дисплеї діагоналлю 10,25 дюйма, які розміщені під загальним екраном. Джерело: mercedes-benz.ua

Система Energizing Comfort об'єднує різні функції підвищення комфорту в автомобілі, використовує світло і музику для створення настрою, а також пропонує різні режими масажу для різних програм з управління затишком і самопочуттям тих, хто знаходиться в салоні.

Покупці новинки зможуть вибирати із трьох дизельних та трьох бензинових моторів. Перші мають віддачу 143, 195 та 243 к.с., а бензинова лінійка представлена двигунам потужністю 220, 270 та 320 к.с. Дві базові версії CLS 220 d і CLS 350 оснащуються переднім приводом, інші модифікації укомплектовані фірмовою системою повного приводу 4Matic.

Ціни на оновлене купе починаються з 69650 євро. Джерело: mercedes-benz.ua

Ціни на оновлене купе починаються з 69650 євро за CLS 220 d Coupe. На вершині цінового діапазону знаходиться Mercedes-AMG CLS 53 4Matic Coupe вартістю від 94 060 євро.