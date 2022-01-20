США можуть схвалити Туреччині закупівлю винищувачів F-16

Сполучені штати Америки можуть схвалити запит Туреччини на закупівлю винищувачів F-16. Рішення може бути прийнято з метою посилення НАТО в акваторіях Егейського та Чорного моря.﻿ Про це, з посиланням на CNN Turk, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Зазначено, президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив, що його американський колега Джо Байден пообіцяв йому докласти всіх зусиль, щоб переконати сенат США з продажу F-16.

"Ми можемо закупити F-16" , - зробив заяву Ердоган.

Зазначено, що сторони провели зустрічі як в Анкарі, так і у Вашингтоні.