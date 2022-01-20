Україні потрібні серйозні зміни для вступу до НАТО - МЗС Угорщини
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що Україні для вступу до НАТО потрібно працювати над повагою до прав нацменшин, передає "Политика страны".
"Українцям потрібно провести низку серйозних змін, якщо вони серйозно думають про євроатлантичну інтеграцію. Про одну таку сферу я скажу конкретно: це повага прав національних меншин, тому що в України тут багато недоліків", - сказав Сіярто.
Сіярто пояснив, що у Будапешті не задоволені ситуацією із правами етнічних угорців в Україні.
"Їх права на освіту рідною мовою, на її використання в адміністрації, в культурі та релігії порушуються. Закон, який забороняє особам із подвійним громадянством обіймати громадські посади, є антидемократичним. Ми розуміємо, з якими викликами стикається Україна, її боротьбу за суверенітет та територіальну цілісність, але ми ніколи не приймемо такого підходу до національних меншин", - заявив угорський міністр.