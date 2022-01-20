Україна змінює умови для авто на придністровській реєстрації

Для зворотного транзиту для автомобілів з придністровськими номерами лишається один місяць, повідомляє 24 Канал.

Кабінет Міністрів України доручив Держприкордонслужбі здійснювати пропуск на в’їзд в Україну транспортних засобів з номерними реєстраційними знаками невизнаної Україною "Придністровської Молдовської Республіки" з інших країн (окрім Республіки Молдова) виключно з метою їх транзитного проїзду до Республіки Молдова з 24.01.2022 по 24.02.2022, а також дозволив виїзд цих транспортних засобів з території України до Республіки Молдова з 24.01.2022 по 01.04.2022.

Заборона на в’їзд в Україну з Республіки Молдова та виїзд таких транспортних засобів з України до інших, окрім Республіки Молдова, країн, а також дозвіл на допуск до міжнародного руху транспортних засобів Республіки Молдова з так званими "нейтральними номерами" та стікером "MD", залишається незмінною.

Тож, якщо транспортний засіб з номерними знаками невизнаної Україною ПМР наразі перебуває, наприклад в Білорусі, упродовж місяця з наступного понеділка – 24 січня 2022 року, можна в’їхати на цьому авто в Україну для транзиту в Молдову. А якщо подібне авто вже знаходиться на території України, то виїхати за межі нашої держави лише в Республіку Молдова можна з 24 січня до 01 квітня поточного року включно.