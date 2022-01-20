У Росії оцінили заяви Байдена щодо "гарантій безпеки"

Слова президента США Джо Байдена на пресконференції говорять про те, що Вашингтон не має відповіді на пропозиції Москви щодо гарантій безпеки. Про це заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації із міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє Российская газета.

На пресконференції американський лідер заявив, що США і Росія мають "простір для обговорень питань, що стосуються безпеки" . Він також назвав малоймовірним вступ України до НАТО найближчим часом.

"Чергові заяви Байдена говорять про те, що США, на жаль, не готові відповіді на російські пропозиції. А якщо і є якась відповідь, то вони просто намагаються втягнути нас у дискусію", - сказав Джабаров.

Джабаров наголосив, що гарантії невступу України до НАТО передбачають чіткі формулювання.

"А Байден каже, що вступ України до НАТО малоймовірний найближчим часом. Найближчий час – це який саме?" - дивується він.

Політик наголосив, що пропозиції Москви щодо гарантій безпеки залишаються в силі, але вона навряд чи піде на серйозні поступки.

На думку Джабарова, Україна потребує нейтрального статусу, за якого вона не буде ні членом НАТО, ні членом ОДКБ.