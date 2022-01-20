Як уникнути появи набряків після солоної їжі
Особливу небезпеку солона їжа становить для людей, які мають серцево-судинні недуги, а також проблеми з нирками, повідомляє Rsute.ru.
Невеликий набряк ще не є приводом бити на сполох. Організм може впоратися з ним протягом дня. Небезпека становить набряк, який не зникає кілька днів, при цьому ще більше збільшується. Якщо виною цьому є незначна порція солоної їжі, то не варто хвилюватися. Це свідчить, що організм дав збій, але він відновиться.
Якщо ж починають набрякати ноги, то, найімовірніше, причина криється в серцево-судинній системі. При порушеній роботі сечовивідної системи з'являються мішки під очима. У тому випадку, якщо набряки мають регулярний характер, необхідно звертатися за допомогою до лікаря.
Найкращим засобом, що допомагає уникнути набряклості, є профілактика. Є кілька рекомендацій, яких необхідно дотримуватися:
- займатися фітнесом, відвідувати басейн чи здійснювати піші прогулянки. На день достатньо пройти 10 тисяч кроків;
- привести обличчя до ладу допоможе ранкова гімнастика. Більше уваги слід приділяти шиї;
- пити воду потрібно протягом дня за спеціальним графіком;
- підібрати зручну подушку та матрац;
- звернути увагу на свою вагу, люди, у яких велика маса тіла, більше за інших схильні до появи набряків;
- змінити раціон - виключити всю солону їжу;
- якщо солона їжа була у раціоні, то після її вживання варто пити менше води;
- стежити за положенням ніг, наскільки можна використовувати якесь піднесення.