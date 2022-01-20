Як уникнути появи набряків після солоної їжі

Як уникнути появи набряків після солоної їжі
Фото: Рixabay

Особливу небезпеку солона їжа становить для людей, які мають серцево-судинні недуги, а також проблеми з нирками, повідомляє Rsute.ru.

Невеликий набряк ще не є приводом бити на сполох. Організм може впоратися з ним протягом дня. Небезпека становить набряк, який не зникає кілька днів, при цьому ще більше збільшується. Якщо виною цьому є незначна порція солоної їжі, то не варто хвилюватися. Це свідчить, що організм дав збій, але він відновиться.

Якщо ж починають набрякати ноги, то, найімовірніше, причина криється в серцево-судинній системі. При порушеній роботі сечовивідної системи з'являються мішки під очима. У тому випадку, якщо набряки мають регулярний характер, необхідно звертатися за допомогою до лікаря.

Найкращим засобом, що допомагає уникнути набряклості, є профілактика. Є кілька рекомендацій, яких необхідно дотримуватися:

  • займатися фітнесом, відвідувати басейн чи здійснювати піші прогулянки. На день достатньо пройти 10 тисяч кроків;
  • привести обличчя до ладу допоможе ранкова гімнастика. Більше уваги слід приділяти шиї;
  • пити воду потрібно протягом дня за спеціальним графіком;
  • підібрати зручну подушку та матрац;
  • звернути увагу на свою вагу, люди, у яких велика маса тіла, більше за інших схильні до появи набряків;
  • змінити раціон - виключити всю солону їжу;
  • якщо солона їжа була у раціоні, то після її вживання варто пити менше води;
  • стежити за положенням ніг, наскільки можна використовувати якесь піднесення.

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