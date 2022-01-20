Сума платежів між банками зросла на чверть

У 2021 році через Систему електронних платежів НБУ здійснено 446 млн початкових платежів на суму понад 57 трлн грн. Це більше на 16% за кількістю та на 27% за сумою, ніж у 2020 році (385 млн початкових платежів на суму 45 трлн грн відповідно), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними прес-служби Національного банку України (НБУ), у середньому за день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,8 млн початкових платежів на суму 229 млрд грн.

"Водночас потенційно система здатна обробляти упродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів, ніж теперішні обсяги" , - йдеться в повідомленні.

Як свідчить структура платежів у системі у 2021 році:

за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн - 48%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 48%;

від 100 тис. грн і більше - 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі платежі:

до 1 тис. грн - менше 1%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн - 5%;

від 100 тис. грн і більше - 94%.

Нагадаємо, нове покоління системи електронних платежів Національного банку України (СЕП) запрацює в цілодобовому режимі (24/7) з 20 серпня 2022 року.