Модні чоловічі стрижки 2022

Чоловіча мода розвивається так само стрімко, як і жіноча. Модна стрижка - найкращий спосіб для чоловіків перевтілитися і вигідно підкреслити свої риси обличчя. Різноманітність чоловічих стрижок дуже велике і пропонує найрізноманітніші варіанти в залежності від уподобань і довжини волосся, повідомляє УНІАН.

Далі найбільш "гарячі" стрижки зими і весни 2022 року, які підійдуть більшості чоловіків.

Цезар

Коротка стильна стрижка виглядає дуже яскраво і сучасно. Добре підходить чоловікам з бородою або легкою неголеністю. Волосся в такій стрижці поголене у формі кола на лобі і часто на потилиці, а на скронях є прямі кути.

Бокс

Бокс і напівбокс - класика чоловічих стрижок, яка залишається модною і в цьому сезоні. Це акуратна і мужня зачіска, дуже зручна і доглянута. Бокс візуально робить чоловіка молодше. Скроню і потилицю стрижуть дуже коротко. Стрижка не підходить чоловікам з круглим обличчям або з рідким волоссям.

фото: instagram

Помпадур

Ця пишна і висока зачіска дуже популярна в цьому сезоні, але вона екстравагантна і підійде не всім. Її характерні особливості: коротко поголені скроні і пишний верх, зачесаний назад. Підійде чоловікам з довгими і густим волоссям на маківці.

Чоловіча стрижка помпадур / фото pixabay

Їжачок

Якщо волосся ніяк не бажає приймати красиву укладку, старий-добрий "їжачок" врятує ситуацію. Така зачіска виглядає в міру брутально, але при цьому доречна в діловому стилі. Особливо добре виглядає з легкою щетиною і вусами.

Майданчик

Майданчик - дуже трендова і мужня стрижка, яка була популярна серед американських військових. Суворі і лаконічні лінії зачіски підійдуть чоловікам будь-якого віку. Основні риси цієї стрижки - рівна горизонтальна лінія волосся від верхівки до чола і коротко пострижені скроні.

фото: instagram

Фейд

Фейд - це не назва окремої зачіски, а техніка чоловічої стрижки. Вона передбачає плавний перехід від голих або коротко поголених скронь до довгого волосся на маківці. Фейд може поєднуватися з будь-якою стрижкою. Ця техніка вважається дуже модною в цьому сезоні. Вона не вимагає укладання або частого гоління, дуже акуратно виглядає.

Топ Кнот

Найстильніша стрижка для довговолосих чоловіків - це Топ Кнот. Вона добре підходить чоловікам творчих професій. Її носять багато музикантів і художників. Скроні та потилицю для стрижки дуже коротко збривають, а волосся на маківці збирають у хвіст або вузол. У поєднанні з бородою стрижка виглядає брутально і стильно.