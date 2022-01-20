Інновацією є не будь-яке нововведення, а лише те, яке веде до серйозного підвищення ефективності системи. А останнє — саме те, що сьогодні вкрай необхідно всій економіці України, і активні інноваційні компанії — це той авангард, який рухає країну вперед уже 30 років, повідомляє Ділова столиця.

Тому з особливою гордістю представляємо черговий фірмовий рейтинг журналу "Власть денег" — топ-25 інноваційних компаній України. До нього увійшли як українські компанії, так і міжнародні, що активно впроваджують інновації в нашій країні. При відборі серед критеріїв була не тільки наявність успішно реалізованих інновацій у виробничій технології, продукції, що випускається, або послугах, що надаються, а й інноваційні плани, які підтверджують незмінність курсу на розвиток і оновлення. Також враховувалися обсяг інвестицій, вкладених в інноваційні проєкти, участь компанії в спеціалізованих виставках і значення впроваджених інновацій для зміцнення економічного і технологічного потенціалу і міжнародного авторитету України.

При складанні рейтингу використовувалися дані з відкритих джерел, у тому числі офіційна інформація компаній, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів. Ми прагнули представити в рейтингу по можливості широку регіональну географію компаній і водночас широкий галузевий спектр. Складаючи топ-25, ми хотіли підкреслити досягнуті позитивні результати, тому представляємо інноваційні компанії в алфавітному порядку, без ранжирування за номерами.

ALFA Smart Agro

Провідний український виробник засобів захисту рослин та мікродобрив ALFA Smart Agro створює продукти, які не мають аналогів, допомагаючи аграріям отримувати кращі врожаї. Кожне третє українське господарство використовує розробки ALFA Smart Agro. Площа застосування препаратів ALFA Smart Agro становить 14,3 млн га. Діяльність компанії включає три базових напрями: ALFA Science — розробка інноваційних препаратів на сучасному лабораторному комплексі за принципом синергії хімічної і агрономічної наук; ALFA Production — виробництво ЗЗР та мікродобрив і ALFA Partnership — технологічна підтримка агровиробників. Досягнення команди вчених компанії визнані на міжнародному рівні. Український виробник має найпрестижнішу галузеву нагороду світу — Crop Science Awards.

Caparol

Компанія Caparol Ukraine — частина міжнародного концерну DAW зі 125-річною історією. Вона пропонує інноваційні продукти і послуги, які дозволяють найкращим чином оформити і захистити житловий простір, а також підтримати його збереження. Усі інтер'єрні фарби Caparol виробляються з якісної сировини за унікальними рецептурами, підтвердженим екологічним стандартом E.L.F., запатентованим DAW. Продукти з логотипом E.L.F. містять менш ніж 0,7 г/кг летких органічних сполук, що майже в 30 разів вище європейських норм. Фасадні покриття і інноваційні системи утеплення Caparol забезпечують довговічність візуального оформлення та 25 років експлуатації без ремонту. Компанія також розробила унікальну технологію нанокварцової решітки (NQG3), завдяки якій будівлі довше залишаються чистими, а кольори не вигорають.

Delta Medical

Фармацевтична компанія Delta Medical представлена на 12 ринках країн СНД і світу, а також є одним із драйверів фармбізнесу України. Компанія стабільно входить в топ-10 кращих маркетуючих організацій фармацевтичної галузі нашої країни. Вона тримає руку на пульсі найактуальніших розробок і досліджень світової фармацевтичної індустрії, забезпечуючи доступ інноваційних препаратів на ринки України і країн СНД. Саме інноваційність препарату є важливим фактором включення його в портфоліо — від відкритої молекули до нової незвичайної форми випуску. Завдяки співпраці Delta Medical з такими передовими компаніями, як Amgen, Gilead, Vifor, пацієнти України мають можливість отримувати найсучасніше лікування в складних і соціально значущих напрямках — онкології, нефрології, гепатології, гематології.

ENSO

ENSO — українська девелоперська компанія, яка займається розробкою проєктів, будівництвом і управлінням об'єктів житлової та комерційної нерухомості. Компанія будує свої житлові комплекси, застосовуючи передові технології і використовуючи кращі вітчизняні та зарубіжні будівельні матеріали. ENSO є однією з найбільших девелоперських компаній, які зводять житлові комплекси бізнес-класу в столиці. ЖК Diadans від ENSO став першим в Україні житловим комплексом, який сертифікували за міжнародним екологічним стандартом BREEAM. Він включає в себе оцінку енергоефективності, впливу будівлі на навколишнє середовище, безпеки для жителів і відвідувачів, зручності транспортної інфраструктури, регламентує використання екологічних матеріалів для будівництва тощо.

Glovo

Сервіс Glovo працює в Україні з 2018 р. і сьогодні представлений в 38 містах. Компанія активно розвиває новий бізнес-підрозділ Q-Commerce — швидку доставку через мережу мікрофулфілмент-центрів (dark stores), які отримали назву Glovo Express. Ця бізнес-модель дозволяє істотно розвинути інфраструктуру міст і створює можливості для нового користувацького досвіду. Компанія аналізує логістичні особливості міст, вибирає райони і визначає радіуси покриття, при яких можливо швидко здійснювати доставку для користувачів додатка Glovo. Асортиментний ряд на тисячу одиниць товарних категорій, наявність власних і спеціально обладнаних приміщень дозволяють співробітникам збирати замовлення за все за 1,5–2 хвилини.

Kernel

Великий виробник і експортер соняшникової олії Kernel протягом багатьох років успішно впроваджує інновації для агропромислового комплексу України. IT-технології застосовуються на всіх етапах — від вирощування продукції до реалізації. Власна IT-команда оцифрувала логістику, трейдинг, документообіг, підвищила забезпечення мобільності викладацького складу і швидкість прийняття рішень. В інноваційній екосистемі Kernel DigitalAgriBusiness зібрана вся інформація про процеси, що відбуваються на полях, це дозволяє за лічені секунди з будь-якої точки світу зайти на кожне поле, побачити всі звіти і аналітику, відео- і фотоматеріали. Автоматизовані не тільки агропідприємства, а й заводи, термінали, елеватори. Усі IT-системи інтегровані між собою і в режимі реального часу обмінюються інформацією.

KNESS

Народжена в Україні міжнародна група компаній KNESS розробляє технології і реалізує проєкти відновлюваної і традиційної електроенергетики. До складу групи входить власний центр інноваційних і технологічних розробок RnD Center, де інженери працюють над рішеннями, які необхідні вже зараз і будуть актуальні наступні десятиліття. Зокрема, команда проводить дослідження у сфері водневих технологій і акумулюючих систем, створює балансуючі групи, енергетичні системи виробництв і інвертори нового покоління. KNESS побудувала і зараз тестує промисловий накопичувач енергії Energy Storage System, який повністю розроблений, спроєктований і виготовлений в Україні. У KNESS інноваційний підхід використовують не тільки у сфері технологічних розробок, а в усьому спектрі послуг і рішень.

LG

Південнокорейський виробник побутової техніки і електроніки щорічно випускає новинки, впроваджуючи в них інноваційні технології та різні додаткові функції. Серед найбільш примітних інновацій LG Electronics — телевізори. Компанії вдається з кожною новою модельною лінійкою виводити їх на новий рівень. Так, OLED-телевізори від LG лінійки 2021 р. мають мільйони пікселів з автономним підсвічуванням, що забезпечує ідеальні відтінки чорного, високу контрастність і точність відтворення кольорів.

LG OLED-телевізори виключають будь-який дискомфорт при тривалому перегляді: вони сертифіковані міжнародними агентствами як дисплеї без мерехтіння з низьким рівнем синього світла. Новинки також стали першими телевізорами, які отримали сертифікат Eyesafe.

Mary Kay

Бренд Mary Kay з більш ніж 58-річною історією і глобальною присутністю майже в 40 країнах світу щорічно прагне, щоб продукція відповідала найвищим стандартам якості і безпеки. Науково-дослідний центр Mary Kay співпрацює з провідними дерматологами і офтальмологами, незалежними лабораторіями та випробувальними центрами, підтримуючи інноваційні дослідження і розробку нових технологій для вивчення тисяч компонентів і формул, а також їх впливу на шкіру. Однією з останніх інноваційних розробок Mary Kay став дерматокосметичний набір засобів длядогляду Clinical Solutions ™. У складі набору — "чистий" ретинол 0,5. Інгредієнт допомагає зберегти цілісність шкіри і попередити візуальні ознаки старіння шкіри завдяки підтримці природного вироблення колагену і еластину, а також сприяє поліпшенню клітинного обміну.

L'Oreal

Компанія L'Oréal, косметична Група номер один у світі, створює інноваційні косметичні засоби, які проходять близько 100 перевірок якості. Вона піклується про екологію, тому використовує упаковку з переробленого пластику, тюбики з картону і зменшує їх вагу і об'єм. L'Oréal створює не тільки технологічні рішення для поліпшення споживчого досвіду, такі як Modiface — для примірки віртуального макіяжу, Skinconsult — для перевірки ознак старіння шкіри, Spotscan — для перевірки стану шкіри, Perso — пристрій для створення персоналізованих косметичних засобів для дому, але й рішення, спрямовані на оптимізацію процесів усередині компанії. У 2020 р. L'Oréal Україна спільно з Sector X на базі Unit.city відкрили набір стартапів на BeautyTech трек. Ініціатива покликана допомагати стартапам будувати і розвивати бізнес шляхом акселерації світового рівня і тісної співпраці з бізнесом.

Recycling Solutions

Компанія Recycling Solutions — це комплексний оператор з управління побічними продуктами і відходами для вугільної, металургійної, теплоенергетичної та аграрної галузей України. За допомогою передових практик вона забезпечує циклічне використання природних ресурсів, піклуючись про навколишнє середовище. Один з пріоритетів компанії — реалізація інновацій як в її операційній діяльності, так і у внутрішніх процесах, а також у відносинах з контрагентами. Минулого року Recycling Solutions почала впровадження системи електронного документообігу, яка робить можливим підписання як договірної, так і первинної документації в електронній формі. Також в компанії постійно вивчають можливості створення доданої вартості у сфері переробки вторинних ресурсів для всіх напрямків бізнесу та діяльності людини.

SWEET.TV

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV — найбільш технологічний стримінговий сервіс в Україні. Він надає доступ до телебачення і кінозалу для всієї родини. ІТ-платформа SWEET.TV має велику динаміку зростання: за чотири роки вдалося зробити те, що конкуренти впроваджували десятиліття. Сьогодні SWEET.TV доступний на телевізорах, смартфонах, Smart-приставках, планшетах, ноутбуках і на Xbox. Один тариф можна одночасно активувати на п'яти пристроях, а інтерфейс додатків простий і зрозумілий користувачеві.

Абоненти можуть управляти прямим ефіром ТБ: ставити на паузу, перемотувати і дивитися передачі в запису до семи днів. Також можна завантажувати фільми в додаток, щоб дивитися їх офлайн. В особистому кабінеті завжди зберігається історія переглядів, а в кінозалі немає реклами. Платформа постійно оновлюється і працює всюди, де є інтернет.

Retal Ukraine

Компанія Retal Ukraine входить до складу міжнародної групи Retal, яка понад 20 років працює на ринку пластикової упаковки. Вона одна з перших в галузі активно підтримала екологічні ініціативи шляхом впровадження інновацій. Розробки компанії націлені на вирішення завдань з побудови замкнутого циклу для ПЕТ-упаковки. Вже сьогодні завдяки новим проєктам Retal Ukraine на полицях магазинів з'явилися напої в пляшках з 100% rPET. Компанія має портфель пропозицій преформ з часткою rPET від 15 до 100%, які використовуються для виробництва ПЕТ-пляшок різних форматів за вагою і місткістю. Retal Ukraine також провела на підприємстві модернізацію на більш енергоекономніше обладнання, що дозволило за останні п'ять років знизити споживання енергії на 15%.

VISA

Visa Inc. — це світовий лідер у сфері цифрових платежів. Компанія віддана інноваціям, що є каталізатором швидкого зростання connected commerce, в умовах якої практично будь-який підключений пристрій може здійснювати платежі. У вересні цього року Visa і Міністерство цифрової трансформації України оголосили про підключення технічної складової безготівкових оплат "Дія" до модульної платформи Cybersource, яка забезпечує пряме з'єднання з глобальною мережею VisaNet. Це дозволить українцям сплачувати адміністративні та інші електронні послуги на порталі і в мобільному додатку "Дія" в кілька кліків. У компанії говорять, що для них завжди було важливим привносити в Україну свої інноваційні рішення, що сприяють ефективному розвитку безготівкової економіки країни.

YASNO

Постачальник електроенергії, газу та рішень щодо енергоефективності YASNO прагне надавати комунальні послуги європейського рівня, розвиває онлайн-обслуговування і впроваджує голосових роботів для обслуговування по телефону. Для підвищення комфорту і зменшення витрат на енергоресурси бренд пропонує клієнтам екосистему інноваційних продуктів. Енергоефективні набори від YASNO містять елементи "розумного" будинку і дозволяють економити на електриці. На сайті YASNO можна купити енергоефективну кліматичну та побутову техніку. YASNO встановлює домашні сонячні електростанції і системи зберігання енергії — для більшої енергетичної автономності. Компанія також розвиває найбільшу в Україні мережу швидких зарядних станцій для електромобілів YASNO E-mobility.

WOG

WOG — одна з найбільших мереж на ринку нафтопродуктів, яка об'єднує понад 400 АЗК, обслуговує понад 150 тис. клієнтів щодня і є драйвером інновацій як ринку АЗК, так і ритейлу загалом. WOG реалізує проєкти, спрямовані на розвиток ринку, вводить інноваційні рішення, які допомагають спростити надання послуг і зробити перебування клієнтів на заправках більш комфортним і безпечним. Так, WOG першим серед АЗК запустив багатофункціональний мобільний додаток WOG PRIDE, постійно розвиває його сервіси.

WOG PRIDE — це накопичення і використання бонусів, можливість оформити страховку авто, сплатити штраф ПДР, онлайн-магазин, безконтактна заправка WOG PAY і попереднє замовлення страв WOG CAFE тощо. Нині WOG встановлює каси самообслуговування, які скоротять час перебування клієнта в приміщенні АЗК і мінімізують контакти.

АВК КОНФЕКШІНЕРІ

Компанія АВК КОНФЕКШІНЕРІ — один з лідерів національного кондитерського ринку, який постійно впроваджує нові продуктові категорії. Цей рік вона почала з запуску рослинного м'яса DREAMEAT — повністю здорової альтернативи тваринному продукту. Воно містить тільки корисний білок, а смак, текстура і аромат максимально нагадують справжнє м'ясо. У складі рослинного м'яса відсутні консерванти, барвники та антибіотики. Продукт першим в Україні отримав міжнародний веганський сертифікат V-Label як підтвердження якості світового рівня. В АВК КОНФЕКШІНЕРІ вважають розробку і запуск інноваційних продуктів в період кризи сміливим і ризикованим кроком, що свідчить про прагнення національних компаній підвищити культуру харчування в країні. Підтвердженням цьому є також запуск АВК КОНФЕКШІНЕРІ здорових снеків без цукру BRUNCH, аналогів яким немає у світі.

"Агропросперіс"

Група компаній "Агропросперіс" працює в Україні з 2007 р. і надає малим і середнім агровиробникам повний комплекс товарів і послуг для вирощування зернових і олійних культур, зберігання та продажу врожаїв на світових ринках. Усі бізнес-процеси в Групі автоматизовані, внутрішні комунікації відбуваються в онлайн, а співробітники працюють в єдиній централізованій обліковій системі. "Агропросперіс" постійно вдосконалює бізнес-процеси, акцентуючи на власних ІТ-технологіях.

З ключових варто виділити програму AP Agronomist, яка допомагає агрономам планувати, ефективно проводити і аналізувати результат польових робіт; централізований диспетчерський центр, який цілодобово контролює всю техніку, а також "АП Тендер" — зручний майданчик для проведення тендерів централізованих закупівель основних виробничих матеріалів і техніки.

"Інтерпайп"

Українська промислова компанія за останні кілька років пройшла довгий шлях диверсифікації як ринків збуту, так і продуктового портфеля. Завдяки своїй лінійці інноваційних і преміальних продуктів "Інтерпайп" увійшов до вищої ліги світового трубного бізнесу. Тепер понад 60% продажів труб компанії припадає на країни ЄС, Близького Сходу і США.

Щоб завоювати експортні ринки, компанія зробила ставку на власні розробки труб з преміальними сполуками. Завдяки інноваційним рішенням "Інтерпайп" почав поставки Turkish Petroleum і надав нового поштовху продажу в Середньоазіатському регіоні. Але найбільш вагомий здобуток — це старт співпраці з найбільшими близькосхідними компаніями з видобутку нафти і газу: Національною нафтовою компанією Абу-Дабі (ADNOC) і Qatar Petroleum.

ІТ-Інтегратор

"ІТ-Інтегратор" — найбільший розробник і постачальник IT-рішень для корпоративного та державного секторів в Україні. Компанія впроваджує технологічні проєкти будь-якої складності, співпрацюючи з більш як 40 міжнародними виробниками обладнання та програмного забезпечення.

Постійно досліджуючи новітні технології, компанія створює унікальні рішення, адаптовані до українських реалій. Так, одним із актуальних напрямків є побудова корпоративних бездротових мереж нового стандарту Wi-Fi 6, який дозволяє вчетверо збільшити пропускну здатність мережі. Подібні мережі наразі починають впроваджувати найбільші українські корпорації.

ІТ-Інтегратор" має найвищий – Cisco Gold Certified Partner статус від світового лідера мережевого обладнання корпорації Cisco, що діє на всій території Східної Європи.

"Київстар"

Найбільший телеком-оператор "Київстар" перейшов в digital-формат і наповнює свої пропозиції сучасними інноваційними сервісами. Це рішення з використанням хмарних технологій Big Data, M2M&IOT, Star.Docs, Azure Stack та інших, які істотно прискорюють бізнес-процеси, роблять їх більш діджитальними і дають можливість бізнесу краще взаємодіяти з клієнтами. Компанія надає абонентам якісні мобільні додатки, відеоконтент, телебачення, e-health, смарт-гроші та інші сервіси, які роблять життя більш зручним і різноманітним.

В основі інноваційних рішень "Київстар" — швидкісна передача даних. Оператор побудував найбільшу мережу 4G в Україні, доступну на території, де проживає 89% населення. Компанія забезпечує не тільки найбільше покриття, але й найвищу середню швидкість передачі мобільних даних.

Метінвест Діджитал

Метінвест Діджитал, як IТ-бізнес-партнер Групи "Метінвест", відповідає за комплексну програму цифрової трансформації найбільшої гірничо-металургійної компанії України. Компанія системно впроваджує інноваційні цифрові технології і рішення на підприємствах Групи в Україні, Європі та США.

На даний момент Метінвест Діджитал реалізує масштабну програму Data Governance. Вона спрямована на формування нової культури роботи з даними, а також на підвищення операційної ефективності бізнесу. Програма передбачає побудову комплексної корпоративної моделі Data Governance на основі інноваційного хмарного середовища Microsoft Azure — єдиної уніфікованої платформи зі збору та зберігання як структурованих, так і неструктурованих даних, а також їх аналізу за допомогою інтеграції технологій штучного інтелекту і машинного навчання.

МХП

Один із найбільших виробників зерна і м'яса птиці в Україні агрохолдинг МХП — визнаний лідер з впровадження інновацій у своєму бізнесі. Стратегічною метою МХП є вуглецева нейтральність компанії до 2030 р. Досягнення цієї мети неможливе без впровадження інновацій. Зараз компанія почала MHP Innovation lab: декарбонізацію, завдяки якій будуть знайдені рішення, що допоможуть боротися з проблемою викидів CO2. Особлива увага до інновацій пов'язана з тим, що підприємство переживає трансформацію — перехід від сировинної компанії до кулінарної. У вересні цього року департамент інновацій агрохолдингу запустив свій перший проєкт у масове виробництво — це ready-to-eat лінійка бренду "Секрети Шефа", до якої увійшли готові страви. Всі продукти — швидкозаморожені, а значить, зберегли смак і користь.

РГК

Регіональна газова компанія (РГК) розробляє інноваційні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на редизайн газорозподільних мереж і модернізацію галузі. Компанія активно інвестує в нові технології і будує мережу сучасних метрологічних центрів.

Цього року буде добудований третій завод газорегулюючого обладнання RGC Production у Вінниці і Smart Factory РГК Метрологічний центр в Івано-Франківську.

Регіональна газова компанія активно досліджує нові види чистої енергії. Водневий проєкт визнаний Секретаріатом Енергетичного співтовариства найбільшої науково-дослідницькою програмою, яка дозволить Україні реалізувати свої можливості і наповнити реальним змістом статус стратегічного партнера Євросоюзу в рамках водневої стратегії.

Укргазбанк

Укргазбанк — надійний державний банк, який надає широкий перелік фінансових послуг і входить до п'ятірки найбільших банків країни за обсягом активів. З 2016 р. він взяв курс на green-banking і почав надавати підтримку клієнтам, які втілюють у життя екопроєкти. Укргазбанк допомагає українському бізнесу переходити на екологічно чисту електроенергію, щоб зробити його безпечним і eco-friendly для навколишнього середовища. Для цього він першим з українських банків реалізував унікальний продукт — лізинг обладнання сонячних електростанцій для власного споживання. Кожен підприємець, який встановить сонячну станцію, отримує вигідні умови, консультаційну підтримку енергетиків технічного офісу Укргазбанку, широкий вибір надійних підрядників і головне — енергетичну незалежність.