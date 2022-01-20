НБУ зобов'язав небанки публікувати на сайтах правдиву інформацію про кредити
Веб-сайти небанківських фінансових установ, що займаються кредитуванням населення в Україні, мають містити повну та правдиву інформацію для споживача. Тому Нацбанк затвердив інформаційні вимоги, які набули чинності на початку 2022 року, повідомляє UBR.
На сьогоднішній день у країні є випадки, коли справжню вартість кредитів приховують.
Правила стосуються всіх небанків, сайти яких повинні містити такі дані:
- суттєві характеристики споживчого кредиту (його загальна вартість, реальна відсоткова ставка та інше);
- публічна інформація (оферта);
- гіперпосилання на відомості про свідоцтво, ліцензії та дозволи, надані фінустанові;
- гіперпосилання на реєстр фінансових установ на офіційному сайті НБУ;
- відомості про види фінансових послуг, процедуру захисту персональних даних, порядок дій у разі невиконання споживачем обов'язків щодо сплати кредиту, порядок розгляду звернень тощо;
- попередження, що підписання публічної пропозиції передбачає згоду на зазначені умови надання позики.
"На жаль, відома практика, коли вартість кредиту ховали за привабливими, але оманливими цифрами. Наслідки порушення кредитних договорів та штрафи за це взагалі не відзначалися на веб-сайтах деяких фінансових компаній" , - зазначає НБУ.