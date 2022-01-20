НБУ зобов'язав небанки публікувати на сайтах правдиву інформацію про кредити

Веб-сайти небанківських фінансових установ, що займаються кредитуванням населення в Україні, мають містити повну та правдиву інформацію для споживача. Тому Нацбанк затвердив інформаційні вимоги, які набули чинності на початку 2022 року, повідомляє UBR.

На сьогоднішній день у країні є випадки, коли справжню вартість кредитів приховують.

Правила стосуються всіх небанків, сайти яких повинні містити такі дані:

суттєві характеристики споживчого кредиту (його загальна вартість, реальна відсоткова ставка та інше);

публічна інформація (оферта);

гіперпосилання на відомості про свідоцтво, ліцензії та дозволи, надані фінустанові;

гіперпосилання на реєстр фінансових установ на офіційному сайті НБУ;

відомості про види фінансових послуг, процедуру захисту персональних даних, порядок дій у разі невиконання споживачем обов'язків щодо сплати кредиту, порядок розгляду звернень тощо;

попередження, що підписання публічної пропозиції передбачає згоду на зазначені умови надання позики.