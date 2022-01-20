У Німеччині другий день поспіль антирекорд за кількістю COVID-інфікованих

У Німеччині знову зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу, повідомляє Deutsche Welle.

Минулої доби в Німеччині виявлено ще 133 536 випадків інфікування (напередодні - 112 323). Це означає, що зараження коронавірусом у ФРН зростає вже протягом семи днів поспіль і другий день оновлює максимуми за добовою кількістю заражень.

За минулі 24 години в Німеччині також зафіксовано 234 смерті. Загалом, за весь час пандемії у ФРН померло від коронавірусу вже 116 315 осіб, загальна кількість інфікованих досягла 8 320 386.