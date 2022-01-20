В Україні назвали 10 найпопулярніших порід кішок

Рейтинг порід склав спеціалізований магазин, що займається продажем породистих тварин. Пропонуємо дізнатися, які породи купують найчастіше та побачити фото котів, повідомляє 24 Канал.

Портал lapa.shop проаналізував дані, що демонструють смаки українців. Для аналізу використовували комерційні запити в пошукових системах, що були націлені на покупку певної породи. Окрім того, підрахували кількість прямих звернень покупців безпосередньо до магазину.

10 найпопулярніших порід кішок в Україні

Мейн-Куни

Мейн-кун / Фото Unsplash

Шотландські кішки

Фото Pixabay

Британські кішки

Фото Pixabay / Британська кішка

Бенгали

Бенгальська кішка / Фото Petsitime

Сфінкси

Фото Pixabay

Сіамські кішки

Фото Pixabay

Бірма

Бірманська кішка

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Орієнтали

Орієнтальна кішка

Сибірські кішки

Фото Pixabay

Редголи