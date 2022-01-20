В Україні назвали 10 найпопулярніших порід кішок
Рейтинг порід склав спеціалізований магазин, що займається продажем породистих тварин. Пропонуємо дізнатися, які породи купують найчастіше та побачити фото котів, повідомляє 24 Канал.
Портал lapa.shop проаналізував дані, що демонструють смаки українців. Для аналізу використовували комерційні запити в пошукових системах, що були націлені на покупку певної породи. Окрім того, підрахували кількість прямих звернень покупців безпосередньо до магазину.
10 найпопулярніших порід кішок в Україні
- Мейн-Куни
- Шотландські кішки
- Британські кішки
- Бенгали
- Сфінкси
- Сіамські кішки
- Бірма
- Орієнтали
- Сибірські кішки
- Редголи