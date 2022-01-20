В Україні назвали 10 найпопулярніших порід кішок

Рейтинг порід склав спеціалізований магазин, що займається продажем породистих тварин. Пропонуємо дізнатися, які породи купують найчастіше та побачити фото котів, повідомляє 24 Канал.

Портал lapa.shop проаналізував дані, що демонструють смаки українців. Для аналізу використовували комерційні запити в пошукових системах, що були націлені на покупку певної породи. Окрім того, підрахували кількість прямих звернень покупців безпосередньо до магазину.

10 найпопулярніших порід кішок в Україні

  1. Мейн-Куни
Найпопулярніші породи кішок в Україні
Мейн-кун / Фото Unsplash
  1. Шотландські кішки
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Фото Pixabay
  1. Британські кішки
Найпопулярніші породи кішок в Україні
Фото Pixabay / Британська кішка
  1. Бенгали
Найпопулярніші породи кішок в Україні
Бенгальська кішка / Фото Petsitime
  1. Сфінкси
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Фото Pixabay
  1. Сіамські кішки
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Фото Pixabay
  1. Бірма
Найпопулярніші породи кішок в Україні
Бірманська кішка
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  1. Орієнтали
Найпопулярніші породи кішок в Україні
Орієнтальна кішка
  1. Сибірські кішки
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Фото Pixabay

  1. Редголи
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Фото Pixabay

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