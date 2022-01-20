Президент Ірану передбачив розвал НАТО

Політика НАТО призведе до розвалу Північноатлантичного альянсу, заявив президент Ірану Ібрахім Раїсі. Таку долю альянсу іранський президент передрік під час виступу в російській Держдумі, повідомляє Лента.Ру.

На думку Раїсі, альянс проникає на території інших країн, прикриваючись різними приводами.

"[НАТО] загрожує незалежним державам, поширюючи західну модель. Поведінка, яка зрештою призведе до розпаду" , - заявив Раїсі.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з Раїсі у Кремлі 19 січня. Це перший візит Раїсі до Москви з моменту вступу на посаду у серпні минулого року. Вони обговорили санкції США, двосторонні відносини Росії та Ірану, зокрема збільшення обсягу торгівлі між двома державами, а також іранську ядерну угоду.