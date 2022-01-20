Президент Ірану передбачив розвал НАТО

Президент Ірану передбачив розвал НАТО

Політика НАТО призведе до розвалу Північноатлантичного альянсу, заявив президент Ірану Ібрахім Раїсі. Таку долю альянсу іранський президент передрік під час виступу в російській Держдумі, повідомляє Лента.Ру.

На думку Раїсі, альянс проникає на території інших країн, прикриваючись різними приводами.

"[НАТО] загрожує незалежним державам, поширюючи західну модель. Поведінка, яка зрештою призведе до розпаду" , - заявив Раїсі.

Президент Росії Володимир Путін зустрівся з Раїсі у Кремлі 19 січня. Це перший візит Раїсі до Москви з моменту вступу на посаду у серпні минулого року. Вони обговорили санкції США, двосторонні відносини Росії та Ірану, зокрема збільшення обсягу торгівлі між двома державами, а також іранську ядерну угоду.

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