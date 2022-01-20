Ціни на житло за 2021 рік зросли більш ніж на 15%

У IV кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні порівняно з аналогічним періодом 2020 року зросли в середньому на 15,8%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на первинному ринку, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Державної служби статистики (Держстат), ціни на квартири на первинному ринку зросли на 14,3%, на вторинному - на 17,0%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 13,9%, на вторинному - на 17,5%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 13,4%, на вторинному - на 18,4%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 16,3%, на вторинному - на 15,8%.

Нагадаємо, в IV кварталі 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року ціни на квартири в Україні зросли в середньому на 8,4%. Найбільше подорожчали двокімнатні квартири на вторинному ринку.