У США підбили підсумки першого року президентства Байдена

Рівно рік тому демократ Джо Байден склав присягу і вступив на посаду президента США, повідомляє РИА Новости.

Процес його інавгурації проходив в екстремальних умовах – незадовго до цього прихильники Дональда Трампа, який програв на виборах, здійснили штурм Капітолію, коли там затверджували результати голосування. Водночас у країні вже бушувала пандемія коронавірусу, а національна економіка демонструвала найбільше падіння з часів Другої світової війни.

Тоді Байдену вдалося переконати співгромадян, що йому під силу "повернути" Америку, згуртувавши навколо себе демократів і республіканців, вивести країну з ковіда і покінчити з неоднозначною спадщиною свого попередника. Проте, через рік американське суспільство виявилося розділене сильніше за колишнє, пандемія не приборкана, а в Демократичній партії всерйоз подумують над тим, чи не час шукати заміну чинному президенту на 2024 рік.

Після 12 місяців на посаді господаря Білого дому Байден буквально змушений боротися за своє політичне існування. Дослідження, що регулярно проводяться, свідчать саме про це – популярність 46-го президента США з місяця на місяць неухильно знижується. За даними опитування, проведеного у січні телеканалом CBS News, рейтинг схвалення Байдена опустився до 44%. Але цим проблема не обмежується.

За результатами дослідження, проведеного соціологічною службою Gallup, у I кварталі 2021 року 49% американців підтримували демократичну партію, 40% – республіканську. Тим часом, вже до ІІІ кварталу їх рейтинги майже зрівнялися, а до ІV кварталу лише 42% зберегли симпатії до демократів, тоді як 47% опинилися на боці республіканців. Такий результат вказує не лише на падіння популярності президента, а й усієї його партії, даючи привід для занепокоєння нинішньої адміністрації.

"Рейтинг популярності Байдена стрімко падає. Після початкового успіху, який пішов за ухваленням гігантського закону про інфраструктуру, справи погіршилися. Однією з причин став хаотичний відхід США з Афганістану. Інша – недооцінка Білим будинком могутності правих сил", – сказав професор-історик Х'юстонського університету Джеральд Хорн.

Вчений вважає, що така динаміка не обіцяє нічого доброго ні самому Байдену, ні всій архітектурі міжнародної безпеки з огляду на войовничі гасла Трампа і політиків, що його підтримують.

Навряд чи хтось стверджуватиме, що у Байдена на посаді глави держави не було взагалі жодних успіхів. Так, у першій половині 2021 року він досяг затвердження пакету заходів для пожвавлення економіки країни в умовах COVID-19 обсягом 1,9 трильйона доларів. Інше очевидне досягнення – вакцинація населення: сьогодні близько 75% дорослих американців повністю щеплені від коронавірусу, тоді як самі США виступають найбільшим міжнародним донором вакцин. Говорячи про успіхи Байдена, експерти не забувають згадати і про його масштабний план розвитку національної інфраструктури вартістю понад 1 трильйон доларів.

Тим часом далеко не всі законодавчі ініціативи чинного президента увінчалися успіхом. Так, програма з безпрецедентних інвестицій у соціальну сферу та боротьбу зі змінами клімату Build back better ("Відбудуємо краще, ніж було") наприкінці грудня втратила підтримку в сенаті. І винна у цьому не лише партія слона, а й "зрадники" серед своїх, насамперед – сенатор-демократ Джо Манчін. Останній, незважаючи на спроби Байдена вмовити його особисто, неодноразово давав зрозуміти, що вважає цей план руйнівним для країни. А лише Манчіна достатньо, щоб при паритеті голосів у сенаті потопити проект.

Те саме стосується і улюбленого дітища Байдена – його реформи виборчої системи, яка також покликана припинити посилення електоральних процедур на рівні штатів. Законопроект передбачає можливість голосування поштою та дострокове голосування, що підтримує президент. Проте, республіканська меншість не поділяє думки Білого дому, вбачаючи в ініціативі глави держави спробу захопити контроль за виборами. Голосування щодо цієї реформи поки що затягується.

Інфляція на рівні 6,2-6,8%, що досягла рекордів 40-річної давності, поряд з пандемією не тільки чинить деморалізуючий вплив на американців, але й стає перешкодою на шляху економічного відновлення країни. Невдоволення у населення викликають зростання цін як на продукти, так і на бензин, який зараз коштує близько 3,30 долара (у 2020 році його середня ціна була на рівні 2,5 долара). На тлі цього адміністрація Байдена наприкінці минулого року "роздрукувала" стратегічні запаси нафти, оголосивши про випуск 50 мільйонів барелів із резерву.

"Широко поширена думка, що адміністрація Байдена зазнала значного провалу. І в певному відношенні таке уявлення справедливе: країну, як і раніше, долає страх перед коронавірусом, більша частина населення продовжує стикатися з економічними труднощами, а численні зовнішньополітичні кризи загострилися", - прокоментував американський політичний оглядач Сем Хусейні.

Аналітик вважає, що невдачі 12-місячного правління демократів призведуть їх до поразки на майбутніх проміжних виборах у листопаді як у палаті представників, так і в сенаті.

Критика Байдена як республіканців, і однопартійців посилилася невдовзі після виведення військ з Афганістану, хоча у самій Америці це стало, на відміну внутрішніх проблем, головною причиною невдоволення президентом. Швидке наступ "Талібану", що застав зненацька, змусило США поспіхом кинути в Афганістані свої озброєння, техніку і навіть союзників серед місцевого населення. Похмурим шлейфом супроводжували американських військових, що залишали країну, шокуючі кадри, на яких афганці, що чіплялися за шасі транспортним літаками США, зривалися вниз.

У цілому нині, за низкою напрямів зовнішня політика Байдена мало відрізняється від політики його попередника. Так, він продовжив жорсткий курс щодо Китаю, підкріплюючи його звинуваченнями у порушенні прав людини та економічних маніпуляціях. Глава Білого дому також зберіг спадкоємність у підходах щодо Росії, вважаючи, що вона прагне підірвати єдність НАТО та втручатися у справи європейських партнерів США.

Професор Американського інституту у Вашингтоні Пітер Кузнік вважає, що необхідно чітко розмежовувати досягнення Байдена у внутрішній та зовнішній політиці.

"На внутрішньому фронті він перевершив мої очікування і затвердив досить прогресивний порядок денний. Що стосується зовнішньополітичного фронту, він дуже розчарував мене. Байден скористався поганою ситуацією, яку успадкував від Трампа - і в багатьох відношеннях зробив її ще гіршим", - заявив Кузнік.

Вчений пояснив, що США при Байдені стали ближчими до початку війни з Росією, ніж "будь-коли за останні 60 років" .