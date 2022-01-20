Олексія Арестовича внесли до бази "Миротворець"
Олексія Арестовича, котрий напередодні звільнився з посади радника голови Офісу президента, внесли до бази "Миротворця".
Про це інформує сайт бази Центру "Миротворець".
Колишнього позаштатного радника голови ВП називають "професійним провокатором". Також стверджується, що Арестович брав участь в актах гуманітарної агресії проти України.
За даними сайту, Арестович нібито
"свідомо брав участь у заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації збройних сил України" та
"дискредитував Державні органи влади та управління".
Серед величезного переліку злочинів, що ставляться за колишній радник ОП, є навіть звинувачення в тому, що він завів групу солдатів на мінне поле.