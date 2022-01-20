Нова хвиля "мінувань": силовики перевіряють всі школи Харкова і Вінниці

У Харкові та Вінниці силовики перевіряють повідомлення про "мінування" шкіл, повідомляє Українська правда.

Вранці 20 січня на електронну пошту силовиків надійшло повідомлення про "мінування" у всіх школах Харкова.

Слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи перевіряють школи на наявність вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин.

Інформацію про те, чи проводилася евакуація у школах Харкова у пресслужбі поліції обіцяли надати журналістам після того, як будуть результати перевірки навчальних закладів.

Також у Вінниці поліцейські, вибухотехніки та рятувальники перевіряють споруди всіх навчальних закладів міста на наявність вибухонебезпечних предметів. Дітей із навчальних закладів евакуювали якомога далі від будівель. Батькам учнів початкової школи у чатах написали, що навчання у четвер вже не буде.

Повідомлення про "замінування" всіх навчальних закладів міста Вінниці надійшло на електронну пошту поліції приблизно о 10:30.