Гейлі Бібер показала ідеальний образ для побачення

Модель Гейлі Бібер ще восени стала обличчям рекламної кампанії Jimmy Choo. Тепер зірка презентує на собі вироби з нової колекції і заодно показує стильний аутфіт для побачення, повідомляє 24 Канал.

Відома манекенниця та стильна модниця Гейлі Бібер любить вражати прихильників цікавими образами. Гардероб Гейлі складається зі шкіряних виробів, мішкуватих джинсів, гіперболізованих блейзерів та топів, втім білявка також вміє виглядати вишукано та елегантно.

У своєму останньому дописі в інстаграмі Гейлі опублікувала кадр в бежевому тотал луці. Модель приміряла на собі коротке обтисле плаття, яке вдало підкреслює струнку талію. Романтичності образу додали чоботи з гострим носком на підборах.

Ефектний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі