Загроза глобального ядерного конфлікту зростає — The Washington Post

"Ядерну війну неможливо виграти і її не можна розпочинати" — заява, яку колишній президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов оприлюднили в 1985 році, допомогла покласти край "холодній війні". Одна з часом загроза глобального ядерного конфлікту зросла. Про це, з посиланням на The Washington Post, повідомляє Дзеркало тижня.

Майже 40 років потому ризик вибуху ядерного конфлікту між Сполученими Штатами та Росією, а також між США та Китаєм, є небезпечно високим. Без конкретних кроків щодо деескалації напруженості та зменшення залежності від ядерної зброї Сполучені Штати можуть опинитися у війні, яку, як стверджують у Вашингтоні, "не можна починати".

Напруга навколо України чи Тайваню може швидко вийти з-під контролю з невизначеними результатами. Не так давно Росія виступила з завуальованими погрозами розгорнути більше ядерної зброї. Гірше того, Сполучені Штати, Росія та Китай швидко модернізують та розширюють свій ядерний і ракетний потенціал, як і Велика Британія, Індія, Пакистан і Північна Корея.

Зрозуміло, що міжнародне співтовариство привітало свіжу спільну заяву Сполучених Штатів, Росії, Китаю, Франції та Великої Британії — п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН, спільно відомих як P-5, які прийняли історичну заяву Рейгана та Горбачова 1985 року.

Однак, попри їхню публічну відмову від ядерної війни, в реальності Сполучені Штати та Росія щодня готуються до такої війни, і обидві країни вкладають значні кошти в ядерну зброю.

Сполучені Штати готові атакувати цінні російські та китайські військові цілі — знищення яких, на думку лідерів США, призведе до "сприятливих" результатів. Росія має подібну тактику. Мета: контролювати поле бою та створити результат, який політичні та військові лідери можуть вважати «перемогою». Якщо це не ядерна війна, то що?

Коли справа доходить до ядерної зброї, Сполучені Штати мають бути точними у своїх намірах. Декларативна політика може стати потужним інструментом зниження ядерних ризиків.

Досить поширеною є думка, що Америка зупинила радянське вторгнення в Західну Європу, заявивши, що готова застосувати ядерну зброю у відповідь на такий напад. Те ж саме може працювати й у зворотному порядку.

Прийняття більш обмеженої ролі ядерної зброї може зменшити занепокоєння, що країна перетне ядерний поріг на початку конфлікту. Ясність цієї позиції може знизити ризики ядерної атаки "на випередження".

Адміністрація президента США Джо Байдена готує власний огляд "ядерної ситуації", в якому буде викладено політику Америки. Байден зазначав, що він може бути готовий прийняти більш обмежувальний набір ядерної політики, включаючи заяву про те, що єдиною місією ядерних сил США є стримування і, якщо необхідно, реакція на ядерну атаку проти Сполучених Штатів або їх союзників. Але заяви США мають бути достовірними, що також означає внесення змін до структури сил.

Твердження про те, що Вашингтон виступає проти ядерної війни, вимагаючи більш ніж 1,2 трильйона доларів протягом наступних трьох десятиліть для ядерної модернізації, включаючи нові ракети, підводні човни, бомбардувальники та крилаті ракети, які важко відстежувати, свідчить про інше.

Модернізація Москви та ознаки того, що Китай все більше готовий до ядерного паритету з Росією та Сполученими Штатами, підривають цінність заяви P-5.

Хоча ця заява була кроком у правильному напрямку, слова залишаються фактично порожніми й навіть небезпечними, якщо за ними не йдуть конкретні дії. Ясність щодо того, коли країни використовуватимуть ядерну зброю, є одним зі способів послабити ризик війни.

Але також необхідно зробити більше, щоб зменшити ймовірність зіткнень, які можуть перерости в ядерний конфлікт. Наприклад, держави, що володіють ядерною зброєю, повинні прийняти та впровадити перевірені інструменти управління ризиками для вирішення нових проблем у космосі, кіберпросторі, протиракетній та протиповітряній обороні, а також загальних військових силах.

Обговорення стратегічної стабільності на високому рівні також має демонструвати конкретні кроки, аби довести, що ядерна війна не є частиною плану P-5. Це може включати зняття зброї з боєготовності, скорочення програм модернізації, проведення обов’язкових скорочень ядерних сил і прийняття обмежень щодо інших видів зброї, які загрожують підірвати стабільність.

Небезпека ескалації до ядерної війни залишається занадто реальною. Відмова від ядерного конфлікту в усіх його формах має бути ключовим підходом. Якщо цього не зробити, то поточні перегони озброєнь між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм лише погіршаться, резюмує видання.