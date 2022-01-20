Скільки заробили кращі пілоти Формула 1 у 2022 році

Список найгрошовитіших автогонщиків очолює Льюїс Хемілтон, повідомляє 24 Канал.

Спорт – це більше не просто спорт, це багатомільйонний бізнес, який керується спонсорами та суспільними інтересами. Це також підвищує зарплати спортсменів, багато з яких заробляють непристойні гроші. Які гонорари отримали цього року кращі пілоти королівських перегонів, довідалось видання Racing News 365 з Нідерландів.

Для початку зазначимо, що гонорари пілотів Формула 1 починаються від 1 мільйона доларів, за винятком молодого Юкі Цунода, який підписав контракт з AlphaTauri на 750 000 доларів. При цьому його колега – П'єром Гаслі, заробляє 5 мільйонів доларів, виступаючи за ту ж команду. Навіть молодший Шумахер, який цього року вперше виступав у Формула 1, отримав мільйон – це має бути досить образливо для Цуноди.

Хоча Хемілтону не вдалось цього року здобути черговий титул чемпіона, за рівнем гонорарів ві все ще беззаперечний лідер. Хемілтон цього року заробив 40 мільйонів доларів, без урахування бонусів за продуктивність та доходів від особистих спонсорів. А ця частина може бути навіть більшою за основний гонорар. Макс Ферстаппен, який і відібрав у британця цьогорічну перемогу, отримав 25 мільйонів доларів. А слідом за ним йде Фернандо Алонсо з чеком на 20 мільйонів.

Валттері Боттас, який цього року змінив команду Mercedes на Alfa Romeo, заробляє у новій стайні стільки ж, скільки й у попередній – 10 мільйонів доларів. Джордж Рассел замінив його в Mercedes, причому обходиться команді дешевше – у 4 мільйони доларів. У списку Racing News 365 представлено інформацію про 20 пілотів, разом вони заробили майже 200 мільйонів доларів.