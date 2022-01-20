Про причину, з якої стримінговий сервіс відмовився продовжувати програму на другий сезон, поки що не оголошено, повідомляє Корреспондент.

Netflix закрив кулінарне шоу Періс Гілтон "Готуємо з Періс" (Cooking with Paris) після першого сезону.

Шість епізодів програми вийшли на платформі в серпні 2021 року і на деякий час потрапили навіть у щоденний рейтинг Netflix Top 10.

У "Готуємо з Періс" світська левиця розповідала про техніку приготування різних страв і запрошувала зіркових гостей, наприклад Кім Кардаш'ян і Демі Ловато.

Зазначимо, що у випусках ведуча часто дивувала витівками. Зокрема, вона розплющувала гамбургери лопаткою, інкрустованою діамантами, або маринувала м'ясо в яскравому вбранні з пір'ям.