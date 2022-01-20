Чехія готова надати Україні зброю та військове обладнання

Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова заявила, що уряд країни готовий надати Україні військову допомогу на тлі інформації про можливе вторгнення. Необхідну зброю та військове обладнання або нададуть Києву, або продадуть, повідомляє Дзеркало тижня.

"Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Липавським, і наші погляди щодо допомоги Україні співпадають", - заявила вона.

За словами міністра, Київ має визначити перелік зброї та обладнання, які потрібні Україні.

Чорнохова також зазначила, що Прага має спочатку узгодити це питання з Вишеградською четвіркою, куди, окрім Чехії, входять Польща, Словаччина та Угорщина, або з Німеччиною, Австрією, або з країнами Балтії.