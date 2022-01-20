Джей Ло захопила кадрами зі спортивного тренування

Знаменитість постала у відвертому образі, старанно працюючи над своїм тілом у спортзалі, повідомляє Корреспондент.

Голлівудська актриса та співачка Дженніфер Лопес виклала захоплююче відео свого спортивного тренування в Instagram.

"Щоб стати кращою" , - підписала кадри знаменитість.

Зірка займається спортом щоранку, а ще - для збереження здорового тіла п'є щонайменше сім склянок води на день. Крім цього, Лопес дотримується спеціальної дієти, яка виключає оброблену їжу, їсть багато зелених овочів та п'є протеїнові коктейлі з медом.