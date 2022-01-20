Штучний інтелект позбавить 12 млн європейців роботи

До 2040 року повсюдна автоматизація на підприємствах призведе до скорочення кількості робочих місць у розвинених країнах Європи на 12 млн, повідомляє ForkLog.

Про це заявили аналітики консалтингової компанії Forrester. За їхніми даними, до найбільшого ризику схильні професії, суть яких полягає у виконанні рутинних і монотонних завдань, з якими легко впораються програмовані роботи та алгоритми.

"Втрата продуктивності через COVID-19 змушує компанії в усьому світі автоматизувати ручні процеси та вдосконалювати віддалену роботу", - сказав головний аналітик Forrester Майкл О'Грейді.

Він додав, що пандемія — лише один із факторів, що вплинув на прискорення автоматизації. Важливу роль у цих процесах грає і старіюче населення регіону. За деякими оцінками, до 2050 року в п'яти найбільших економіках Європи буде на 30 млн людей працездатного віку менше, ніж у 2020 році.

Втрата робочих місць через автоматизацію згодом вплине на європейських працівників оптової та роздрібної торгівлі, транспорту, житла, громадського харчування, а також дозвілля та гостинності.

При цьому, упевнені аналітики, до 2040 року зелена енергетика та роботизація створять 9 млн нових робочих місць у Європі, особливо в галузях чистої енергії та розумних міст.

Професії середньої кваліфікації, що складаються з простих рутинних завдань, найбільше схильні до ризику автоматизації, вважають аналітики. Йдеться про 38% робочої сили у Німеччині, 34% у Франції та 31% у Великій Британії. Загалом близько 49 млн робочих місць перебувають під загрозою, додали експерти.

Аналітики вважають, що роботодавці стануть більше уваги приділяти підвищенню кваліфікації співробітників та розвитку таких навичок, як активне навчання, стресостійкість та гнучкість. Такі кадри доповнюватимуть завдання автоматизації робітників і стануть більш затребуваними.