Лимони у раціоні: користь та шкода

Лимони містять у своєму складі багато вітаміну С. Але через кислий присмак їх дуже важко їсти, як звичайні фрукти, повідомляє Країна здоров'я.

Вітамін С необхідний організму, його дефіцит призводить до серйозних проблем. Ще кілька століть тому моряки переконалися, що запас лимонів дозволяє запобігати цинзі. Лимони це відмінне джерело флавоноїдів – антиоксидантів, які допомагають виводити з організму вільні радикали. Вони знижують ризик інсульту, як свідчать спостереження.

Лимони забезпечують профілактику раку внаслідок антиоксидантного впливу вітаміну C, захищають від астми, допомагають засвоїти залізо та сприяють втраті ваги.

Але вживання лимонів не складається з одних плюсів. Вони мають високий вміст кислоти, тому вживання лимонів небезпечне для емалі зубів. Якщо у вас є виразки у роті, то лимон здатний спровокувати відчуття сильного печіння.