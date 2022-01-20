У Львові із кабінету судді вкрали $100 тис.

У Львові зловмисник вкрав гроші з кабінету судді Західного апеляційного господарського суду, про це повідомила прес-служба суду.

"У ніч на 18 січня 2022 року невідомою особою здійснено проникнення в службове приміщення Західного АГС та крадіжка особистого майна, яке відображено у декларації про майновий стан і доходи" , - йдеться у повідомленні.

Власне джерело в мерії Львова повідомила Андрію Павловському﻿, що було вкрадено 100 тис. доларів та 50 тис. євро. Раніше ЗМІ повідомляли про суму в 120 тис. доларів.

Зловмисник проник у кабінет через вікно на другому поверсі, а сейф відкрив ключем. Слідство має встановити чи це була копія ключа, чи він був підібраний зловмисником.

За фактом проникнення поліцією відкрито кримінальне провадження. Наразі суддя дає свідчення, звідки в неї взялась така сума. За інформацією місцевого видання "Високий замок"﻿, суддя пояснила, що ці гроші належать її подрузі, яка поїхала за кордон на відпочинок, залишивши кошти на зберігання. Згодом суддя планувала їх віднести в банк.