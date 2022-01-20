У Львові із кабінету судді вкрали $100 тис.
У Львові зловмисник вкрав гроші з кабінету судді Західного апеляційного господарського суду, про це повідомила прес-служба суду.
"У ніч на 18 січня 2022 року невідомою особою здійснено проникнення в службове приміщення Західного АГС та крадіжка особистого майна, яке відображено у декларації про майновий стан і доходи", - йдеться у повідомленні.
Власне джерело в мерії Львова повідомила Андрію Павловському, що було вкрадено 100 тис. доларів та 50 тис. євро. Раніше ЗМІ повідомляли про суму в 120 тис. доларів.
Зловмисник проник у кабінет через вікно на другому поверсі, а сейф відкрив ключем. Слідство має встановити чи це була копія ключа, чи він був підібраний зловмисником.
За фактом проникнення поліцією відкрито кримінальне провадження. Наразі суддя дає свідчення, звідки в неї взялась така сума. За інформацією місцевого видання "Високий замок", суддя пояснила, що ці гроші належать її подрузі, яка поїхала за кордон на відпочинок, залишивши кошти на зберігання. Згодом суддя планувала їх віднести в банк.