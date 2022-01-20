Валютний ринок четверга: хід торгів

Зниження котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿, що почалося вчора, не отримало свого продовження вранці четверга. Після того, як вранці позначили мінімуми – 28,21 гривень на купівлі та 28,265 гривень на продажу – цінники знову пішли вгору і досить швидко піднялися вище за рівень 28,30.

Уся увага українського валютного ринку сьогодні з самого ранку прикута до сьогоднішнього засідання Правління Національного банку з питань монетарної політики. О 14:00 розпочинається прес-конференція керівництва НБУ, на якій буде оголошено рішення щодо облікової ставки, та стане відомо, наскільки її вирішили збільшити. Те, що ставка потребує збільшення, зрозуміло всім; ключове питання – наскільки її підвищать. Після 11 ранку на ринку почали ходити чутки про те, що ставку буде підвищено лише на 0,5%. Таке рішення багато хто вже поспішив розцінити як половинчасте та недостатнє в поточних умовах, а міжбанк відреагував на цю «новину» зростанням котирувань.

Дуже чуйно спостерігає за наявним на міжбанку сьогодні готівковий валютний ринок, де ціни змінюються майже кожні півгодини. О 9-й ранку оптові обмінні пункти столиці почали продавати готівкового «американця» по 28,36-28,37 гривень; буквально протягом години цінник опустився до 28,32-28,33 гривень, а ті, хто мав проблеми з наявністю гривні, готові були віддавати навіть по 28,30. Але як тільки на міжбанку котирування пішли вгору, готівковий долар відразу подорожчав до 28,37-28,40 гривень. Втім, вже о 14:00 після оголошення результатів за ставкою очікується чергова зміна ціни.

Євро на FOREX сьогодні зробив чергову спробу зрости, але за півдня зміг піднятися лише до 1,1367 долара. Чергова хвиля зміцнення американського долара проти інших валют штовхнула євро вниз до позначки 1,1333 долара. Готівковий євро, який вранці продавали по 32,14-32,17 гривень, відреагував на незначне підвищення на FOREX зростанням (відіграло роль і те, що готівковий долар перестав падати) і на обід подорожчав до 32,20-32,22 гривень.

Російський рубль продовжує здійснювати різкі коливання, оскільки геополітичні проблеми ще далекі від вирішення. Сьогодні вранці він зміцнився до 76 за долар, а вже до 13-ї години за київським часом опустився до 76,80 рублів за долар. Подібні «рухи» російської валюти, схоже, неабияк стомили, тому в столиці третій день поспіль ціна готівкового рубля зафіксована в межах 3,68-3,70 гривень за 10 рублів.

Не змінилася ціна на польський злотий. Як і вчора, сьогодні його можна купити за 7,09-7,10 гривень.