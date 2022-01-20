Повернути товар тепер можна за допомогою "Дії"

Відтепер мережі гіпермаркетів Епіцентр та Нова лінія попередньо придбаний товар приймають назад без паперового паспорта, повідомляє Сьогодні.

Раніше для того, аби повернути придбаний товар, покупцям потрібно було мати при собі паперовий документ, наразі можна надати його цифрові копії.

"Процес повернення в Епіцентрі та Новій Лінії стає простішим і швидшим. Раніше покупець мав обов’язково надати паперовий паспорт, щоб повернути придбаний товар. Це створювало незручності та забирало час у клієнтів мережі", — повідомляють у "Дії".

Для цього достатньо лише: