"Вугільною справою" Порошенка займається Татаров – джерела

Одразу кілька співрозмовників у команді Володимира Зеленського розповіли, що справою Петра Порошенка займається заступник голови Офісу Президента Олег Татаров.

Про це згадується в статті видання "Українська Правда".

"Наші співрозмовники пов'язують його з колишнім соратником Януковича Андрієм Портновим. В ОП Татаров курирує весь правоохоронний блок, у тому числі ГБР, але в цій історії саме йому довірено й непублічне супроводження справи в Печерському суді", - пише видання.

Зв'язок Татарова зі справою простежується з моменту вручення підозри Порошенку.