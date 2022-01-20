"Вугільною справою" Порошенка займається Татаров – джерела
Одразу кілька співрозмовників у команді Володимира Зеленського розповіли, що справою Петра Порошенка займається заступник голови Офісу Президента Олег Татаров.
Про це згадується в статті видання "Українська Правда".
"Наші співрозмовники пов'язують його з колишнім соратником Януковича Андрієм Портновим. В ОП Татаров курирує весь правоохоронний блок, у тому числі ГБР, але в цій історії саме йому довірено й непублічне супроводження справи в Печерському суді", - пише видання.
Зв'язок Татарова зі справою простежується з моменту вручення підозри Порошенку.
"Її (підозру – ред.) підписала не генпрокурор Ірина Венедиктова, у якої конфлікт із заступником Єрмака, а Олексій Симоненко. Це той самий заступник генпрокурора, який відмазував Татарова від справ НАБУ та був одним із найпомітніших на його скандальному дні народженні", – затверджують джерела.