Київрада розгляне звернення щодо неприпустимості політрепресій проти Порошенка

Київрада розгляне звернення щодо неприпустимості політрепресій проти Порошенка

Київрада включила до порядку денного сесії звернення депутатів про неприпустимість політичних репресій проти Петра Порошенка, пише Telegram-канал "Политика Страны".

Ініціативу про включення питання до порядку денного підтримали 64 народні депутати.

На сайті "Слуги народу" з'явилося повідомлення нардепа Галини Янченко, в якому вона каже, що рішення нелегітимне, адже, за її словами, позачергове засідання не могло розпочатися через відсутність кворуму (кількість учасників, при яких збори вважаються такими, що відбулися).

За її словами, у залі присутні тільки 40 депутатів Київради.

Наразі в засіданні оголошено перерву.

Зазначимо, що половину Київради контролюють дві фракції – "Євросолідарність" Порошенка та "Удар" Кличка. Якщо "Удар" підтримає ініціативу, то голосів вистачить.

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