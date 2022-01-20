Київрада розгляне звернення щодо неприпустимості політрепресій проти Порошенка

Київрада включила до порядку денного сесії звернення депутатів про неприпустимість політичних репресій проти Петра Порошенка, пише Telegram-канал "Политика Страны".

Ініціативу про включення питання до порядку денного підтримали 64 народні депутати.

На сайті "Слуги народу" з'явилося повідомлення нардепа Галини Янченко, в якому вона каже, що рішення нелегітимне, адже, за її словами, позачергове засідання не могло розпочатися через відсутність кворуму (кількість учасників, при яких збори вважаються такими, що відбулися).

За її словами, у залі присутні тільки 40 депутатів Київради.

Наразі в засіданні оголошено перерву.

Зазначимо, що половину Київради контролюють дві фракції – "Євросолідарність" Порошенка та "Удар" Кличка. Якщо "Удар" підтримає ініціативу, то голосів вистачить.