Зеленський прибув із візитом до Польщі

Президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для зустрічі із президентом країни Анджеєм Дудою. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Зазначається, що Анджей Дуда прийматиме українського колегу в державній резиденції "Вісла".

"Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі "віч-на-віч" і в широкому складі і обговорять весь спектр важливих для обох країн питань та спільних викликів", - уточнюють у прес-службі ВП.

Також повідомляється, що основною темою зустрічі буде безпекове питання.